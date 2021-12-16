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Свято на носі: як обрати безпечні іграшки для новорічної ялинки

16 грудня 2021, 02:37

У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, а саме фенол, свинець. До того ж вони небезпечні, особливо для дітей.

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Як вибрати безпечні ялинкові іграшки / 1zoom.ru

Українці вже почали активно готуватися до Нового року - зараз люди активно купують новорічні ялинки, але не варто забувати про безпеку прикрас для святкового дерева, пишуть в Центрі громадського здоров'я України.

Ялинкові іграшки потрібно вибирати за принципом безпеки, а не тільки для естетичної насолоди.

Як вибрати безпечні іграшки

У ялинкових прикрасах низької якості можуть міститися токсичні речовини, а саме фенол, свинець. До того ж вони небезпечні, особливо для дітей.

Зокрема, українцям радять насамперед купувати іграшки в спеціалізованих магазинах. Також людей закликають віддавати перевагу товарам українських виробників і з маркуванням Державного стандарту, складу виробу, гарантійного терміну.

Крім того, на стихійних ринках або в переходах гарантії якості та захисту прав споживача клієнт не отримає. Варто перевіряти чи вказано на упаковці виробник, склад виробу, чи є документи, що засвідчують якість і безпеку.

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Фарба і блискітки на іграшці не повинні обсипатися навіть від легкого тертя, а запах не має бути різким.

"Якщо купуєте електричні прикраси і різну ілюмінацію, обов'язково перевіряйте сертифікати. Перевірте цілісність і склад конструкції: лампочки повинні міцно триматися в гніздах, вилка і шнур надійно з'єднані, а виріб зроблено з вогнетривкого матеріалу, - попереджають в Центрі громадського здоров'я України.

Також потрібно попросити продавця включити гірлянду, щоб перевірити, чи не з'являється різкий запах, не сильно нагрівається. Важливо, щоб потужність була до 65 Вт.

Раніше Главред писав про те, що українці активно готуються до Нового року і масово купують гірлянди, але мало хто замислюється про якість продукції. Експерт з якості товарів розповів, на що потрібно звертати увагу при виборі електричної гірлянди.

При покупці потрібно перевірити, чи всі лампочки гірлянди горять. Тому потрібно звернутися до консультанта з проханням включити в розетку прямо в магазині.

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свято Ялинка Новий рік 2021
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