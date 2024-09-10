РФ чекатиме новий бунт: майор ЗСУ озвучив головний страх Кремля

У Росії не буде революцій, там буде хіба що бунт, "бессмысленный и беспощадный"

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Росіяни можуть почати бунт, схожий на заколот Пригожина / Колаж: Главред, скріншот, Фото: Associated Press

На Білгородщині і Курщині росіяни створили "тероборону", але не дали людям головного – зброю. Річ у тім, що в Кремля існує стрес і страх, що ця зброя не буде використана проти ЗСУ, а навпаки - що ці люди перетворяться на банду, що в Росії почнеться пугачовщина. Ситуація для Путіна абсолютно не весела, особливо, якщо згадати заколот Пригожина, і скільки людей його підтримали.

Російська влада цього і боїться, підкреслює військовий експерт, ветеран російсько-української війни, майор запасу Збройних сил України Олексій Гетьман під час чату на Главреді.

"Керівник ПВК Паладін Георгій Закревський нещодавно закликав вступати до їхнього "союзу", йти на Москву і знімати Путіна, бо, за його словами, "біда не поруч із Росією, а вже в ній". І він обіцяє не зупинятися, як Пригожин, а скинути Путіна. Він ультрапатріотичний, у нього дещо брехливі гасла, але такі настрої в РФ є. Згадайте, як зустрічали Пригожина, коли він рухався на Москву – з чаєм і печивом, досить дружньо. Люди не були вороже налаштовані по відношенню до вагнерівців",-пригадує Гетьман.

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Хто такий Олексій Гетьман? Олексій Гетьман - український військовий експерт, майор ЗСУ. Ветеран російсько-української війни. Як військовий експерт коментує події війни Росії проти України на радіо, телебаченні та Інтернет-ресурсах.

Для керівництва Росії все це дуже небезпечно, переконаний майор запасу Збройних сил України.

"В РФ має бути цар, як би він не називався: президент, генсек тощо. І росіяни хочуть, щоб він був сильним, щоб давав їм відчуття величі. Тому вони можуть пробачити навіть втрачені ними свободи. Але коли цар стає слабким, його швидко скидають",-підкреслює експерт.

Гетьман підкреслює, що під Путіним дуже хитається трон, тому що росіяни бачать, що частину Росії контролює армія іншої країни.

"Похід Пригожина на Москву зупинився тільки тому, що вагнерівці самі зупинилися, а не їх зупинили. Росіяни все це чудово бачать. У Росії не буде революцій, там буде хіба що бунт, "бессмысленный и беспощадный". Тим більше, якщо роздати людям зброю. Це не Київ, де люди стануть на барикади – в першу чергу вони почнуть грабувати магазини",-підсумував Олексій Гетьман.

ПВК Вагнера Група Вагнера - неофіційне збройне формування, яке пов'язують з російським олігархом і за сумісництвом "кухарем Путіна" Євгеном Пригожиним. У ЗМІ формування часто називають російською приватною військовою компанією ПВК Вагнера або ПВК Вагнер.

На думку експертів, група Вагнера насправді є замаскованим підрозділом в структурі Міноборони РФ і підпорядковується російському уряду. У червні 2017 року ПВК Вагнера була включена в санкційний список США.

Операція ЗСУ на Курщині - останні новини

Не таємниця, що багато завдань Курської операції вже виконано - Збройні сили України зірвали Росії щонайменше дві наступальні операції. Наприклад, ЗСУ запобігли підготовці РФ до наступу на Сумську область.

Ситуацію для Путіна погіршує також і Китай, чий "мирний план" після операції у Курській області виглядає як розчленування Росії, вважає політтехнолог, керуючий партнер "Національної антикризової групи" Тарас Загородній.

Олексій Гетьман розповів, коли ЗСУ можуть готувати вихід із Курщини. Він зазначив, що ЗСУ потрібно буде відступати у випадку, коли росіяни зосередять там велику кількість своїх сил та коли складеться небезпечна для них ситуація, коли загрожуватимуть великі втрати.

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