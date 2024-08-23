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Прийдуть нацисти та сатаністи: як на Курщині влада лякає громадян українцями

Степан Гафтко
23 серпня 2024, 03:37
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В черговому місті Курської області місцева влада лякає громадян тим, що українці - це нацисти та сатаністи.
Прийдуть нацисти та сатаністи: як на Курщині влада лякає громадян українцями
Евакуація із Рильська / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, Facebook Генштаб ЗСУ

Радник губернатора Курської області Роман Альохін повідомив жителям міста Рильськ, що їм необхідно евакуюватися через наступ ЗСУ на регіон. Він нагадав про те, що сусідні Суджа, Коренево, Глушково та інші, вже контролюються Збройними силами України. Про це повідомляють російські ЗМІ.

Російський політик вважає, що зараз потрібно евакуюватися, поки ще є час і поки ще не "прийшли укронацисти".

"Земляки, не чекайте останнього. Життя ваше і ваших родичів дорожче за життя собачки. Вже вистачить доказів злочинів укронацистів. Вони реально поводяться як німецькі фашисти і розстрілюють мирних заради забави, а хтось заради кривавих сатанинських ритуалів", - намагається переконати людей Альохін.

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Альохін також нібито піклується про жінок та дітей і повідомляє, що їх необхідно вивезти в першу чергу. Також він стверджує, що "багато мужиків хочуть залишитись", натякаючи на те, що росіяни нібито готові відстоювати свою територію.

Нагадаємо, що станом на 2024 рік у містечку Рильск проживало більше 15 тисяч людей.

Альохін каже, що він є військовим кореспондентом РФ, тобто він підтримує пропаганду Кремля, але люди не дослуховуються до нього та не вірять його словам.

"І скільки ще слухатимемо про червоні лінії, судні дні, що ворог буде розбитий. Донбас розбито, тепер прикордоння.Допомогли так допомогли", – зауважують жителі з РФ.

Операція в Курській області РФ

6 серпня російські пропагандисти поскаржилися на прорив кількох механізованих колон з боку України прикордонної ділянки в Курській області. У Мережі з'явилися чутки, що до прориву можуть бути причетні російські добровольчі загони у складі ЗСУ. Але Україна не підтверджувала своєї участі в конфлікті в Курській області.

Перші бої з невідомими людьми, згідно з російськими пабліками, прийняли солдати-строковики, оскільки підрозділи "Ахмат" були ганебно розбиті.

Російські пабліки писали про захоплення невідомими силами низки населених пунктів і вигадану загрозу для Курської АЕС.

Російський диктатор Володимир Путін прокоментував бої його армії з невідомими людьми в Курській області. Те, що відбувається, він назвав "провокацією" та поскаржився на "невибіркову стрілянину".

Ситуація в Курській області - останні новини

Нагадаємо, раніше в Україні повідомили, що росіяни навіть не планували створювати гомунітарний коридор, щоб евакуювати жителів Курської області.

Також стало відомо, що росіяни почали панікувати на рахунок того, що українські безпілотники можуть залітати на територію РФ майже на 3 млн кв км.

Нагадаємо, у Пентагоні повідомили, що США дали дозвіл бити своїм озброєнням по території Курської області.

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війна Росії та України Бої в Курській області
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