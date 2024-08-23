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2,6 млн кв км: росЗМІ панікують що зона ураження українськими БпЛА зросла

Степан Гафтко
23 серпня 2024, 02:52
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Російські медіа вже підрахували, як саме може змінитись територія, по якій потенційно можуть вдарити українські БпЛА.
2,6 млн кв км: росЗМІ панікують що зона ураження українськими БпЛА зросла
Українські БпЛА в Росії / колаж: Главред, фото: Вікіпедія, УНІАН

Російські моніторингові канали підрахували, що територія потенційного ураження в РФ українськими безпілотниками значно збільшилась після останніх атак по аеродромах. Про це повідомило російське видання "Верстка".

Удень 21 серпня в районі "Оленья", за даними "Верстки", збили безпілотник літакового типу. Саме після цього російські ЗМІ та моніторингові канали почали аналізувати можливість ударів українських безпілотників по території окупанта.

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"Аеродром "Оленья", де базуються бомбардувальники Ту-22М3, які використовують для ударів по Україні, став найвіддаленішою ціллю від фронту, котра зазнавала ударів на території Росії. Відстань від аеродрому до кордону з Україною - приблизно 1,8 тис. км", - заявляють не тільки російські, але і західні ЗМІ.

Виходячи з таких підрахунків, можна стверджувати, що на сьогоднішній день площа РФ, по якій можуть бити українські безпілотники складає 2 млн 612 тис. кв. км.

Раніше, на початку лютого, площа ураження для українських БпЛА на території РФ складала 1 млн кв. км. На початку червня "Верстка" оцінювала цю зону в 1 млн 780 тис. кв. км.

Крім того, ЗСУ постійно атакують безпілотниками та ракетами тимчасово окупований півострів Крим та інші окуповані території, які зараз контролюються росіянами.

Атаки ЗСУ на Крим

З початку повномасштабного вторгнення Росії, Україна почала бити по військових об'єктах ворога як і безпосередньо на території РФ, так і на тимчасово окупованих територіях. Крим не став винятком. Ще у липні 2022 року на півострові зафіксували атаку БпЛА на штаб Чорноморського флоту ВМФ Росії у Севастополі.

Станом на зараз українські сили під час атак на Крим знищили вже декілька баз, суден, систем ППО та інших стратегічно важливих об'єктів окупантів.

Українські атаки на РФ - останні новини

Нагадаємо, в ніч на 21 серпня українські дрони влаштували одну із наймасовіших атак по російській території. Керівник ГУР МОУ Кирило Буданов підтвердив цю операцію.

Напередодні стало відомо, що ЗСУ потопили єдиний пором, який функціонував між РФ та тимчасово окупованим містом Керч, він пішов на дно.

Також повідомлялось, що у ніч на 22 серпня у російському місті Калач-на-Дону Волгоградської області пролунали вибухи. Це сталось через, нібито, атаку із застосуванням безпілотників та роботу сил та засобів протиповітряної оборони.

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ЗСУ Росія війна Росії та України атака дронів
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