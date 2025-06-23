'Кількість буде зростати': в МВС розкрили, скільки загиблих росіян РФ передала Україні

Під час репатріації тіл загиблих воїнів Україна отримала й 20 тіл російських військових, які після ідентифікації можуть бути повернуті РФ, зазначили в МВС.

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В МВС розкрили, скільки загиблих росіян РФ передала Україні / Колаж Главред, фото: Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими, МВС України

Про що йдеться у матеріалі:

Росія передала Україні в рамках процедури репатріації 20 своїх військових

Кількість росіян в рамках процедури ідентифікації може збільшитись

Україна повернула Росії 3 тіла, які були ідентифіковані як російські

В рамках процедури репатріації в 2025 році до України разом із тілами загиблих українських захисників були також передані 20 тіл, які, за результатами огляду, належать російським військовослужбовцям. Про це повідомив перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе під час брифінгу, передає РБК-Україна.

Він уточнив, що під час огляду працівники поліції знаходять докази, які підтверджують належність тіл до армії РФ, зокрема жетони, військові квитки, паспорти, банківські картки, елементи форми та характерні татуювання.

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"На сьогодні ми маємо 20 фактів, підтверджених, що саме тіла військових російської федерації були передані Україні. Ми в обов'язковому порядку беремо з цих тіл ДНК і, відповідно, призначаємо для порівняння наших баз. Зважаючи на те, що ми тільки почали цю роботу, прогнозую, що ця кількість буде прогресувати", - сказав він.

Перший заступник голови Нацполіції Максим Цуцкірідзе повідомив, що серед виявлених тіл є багато таких, які не мають ні військової форми, ні жодних ознак, за якими можна було б визначити їхню належність до тієї чи іншої сторони.

У таких випадках проводиться відбір ДНК-профілю, проте наразі в національних базах збігів не виявлено. Це може свідчити про те, що частина тіл належить військовослужбовцям армії Російської Федерації.

Цуцкірідзе також запевнив, що до моменту завершення експертиз і встановлення особи, тіла зберігатимуться в установах охорони здоров’я.

Він додав, що співпраця з Міжнародною комісією з питань зниклих безвісти (МКЗБ) може сприяти ідентифікації, однак наразі головною проблемою залишається брак біологічного матеріалу від родичів загиблих. У зв’язку з цим він звернувся до сімей із закликом надати необхідні зразки для ідентифікації.

"Якщо є ще такі, хто не здав ДНК-профіль свій, а їх рідний чи близький зник, то я попрошу кожному прийти у відділ поліції, майже в кожному відділі поліції, можна здати ДНК-профіль", - зазначив. Відповідно, якщо ви знаходитеся за кордоном, міжнародна комісія з питань зниклих безвісти також надає вам таку можливість здати (ДНК-профіль - ред.), щоб ми в майбутньому мали позитивний результат", - резюмував він.

Він також зазначив, що у випадках, коли наявне стовідсоткове підтвердження того, що тіло належить російському військовому, його передають російській стороні. За його словами, наразі повернуто три таких тіла.

Повернення тіл загиблих до України - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ідентифікація 6 060 тіл загиблих українських військових, які були передані Росією в межах домовленостей, досягнутих у Стамбулі, може тривати щонайменше 13–14 місяців. Про це повідомив міністр внутрішніх справ Ігор Клименко.

За його словами, під час репатріацій виникла скандальна ситуація. Разом із тілами українських воїнів окупанти передали й тіла своїх загиблих.

16 червня Україна повернула ще 1245 полеглих героїв. Про це повідомив міністр оборони Рустем Умєров.

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