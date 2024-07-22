Болгарія хоче передати Україні боєприпаси, але є умова

Болгарія виявила надлишки боєприпасів, які вона може надати Україні. Але постачання мають компенсувати союзники.

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Болгарія направить в Україну додаткові боєприпаси / колаж: Главред, фото: УНІАН

Болгарія виявила, що у неї є багато "надмірного" та "непотрібного" озброєння, яке вона готова віддати Україні для ведення бойових дій проти Росії. Про це заявив в.о. міністра оборони Болгарії Атанас Запрянов в інтерв'ю БНР.

"З цього майна - частина боєприпасів певних типів може бути надана Україні. Цей пакет буде пов'язаний і з угодою із союзною країною про компенсації", - зазначив Запрянов.

За його словами, за попередній пакет допомоги Україні Болгарія вже отримала близько 30 мільйонів євро. Ці кошти призначені для модернізації болгарської армії.

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В.о. глави Міноборони зазначив, що для постачання уряду ще належить ухвалити відповідне рішення, а потім скоординувати свої дії з союзниками та Україною.

Війна в Україні та партнери

Останні кілька місяців Путін через своїх агентів і дружніх до країни-агресорки держави намагається схилити Україну до миру на невигідних умовах.

Сам Путін вже неодноразово заявляв, що серед його ультимативних умов — виведення ЗСУ з чотирьох областей, навіть з районів, куди ніколи не ступала нога російського загарбника.

Україна та західні партнери усіляко відкидають нинішні "пропозиції" Росії, у США їх взагалі назвали такими, що суперечать здоровому глузду.

Однак такі політики, приміром як Віктор Орбан, продовжують "форсувати" саме російський варіант фактичного замороження війни.

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