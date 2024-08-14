"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

Сьогодні, 14 серпня, в ході бойового завдання на Харківському напрямку загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич із позивним "Майк". Про це у своєму Facebook повідомила командир "Госпітальєрів" та народний депутат України Яна Зінкевич.
За її словами, Олександра Мулькевич загинула від удару російського FPV-дрона, який влучив у евакуаційну машину медиків, що прямувала виконувати завдання на Харківщині, ще одна госпітальєрка отримала поранення.
"Ще одна парамедикиня з пораненням середнього ступеню уже в госпіталі, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу", - написала вона.відео дня
Нардеп зазначила, що інформація про прощання і похорон буде оголошена пізніше.
Дівчині було 35 років (27.03.1989-14.08.2024).
"Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями", - зазначила вона.
Зінкевич підкреслила, що ці три відважні українки, які обрали місією порятунок людських життів — наймирнішу та водночас найнебезпечнішу справу, були змушені залишити свої мирні професії та долучитися до підтримки Сил оборони.
"Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої Героїні - чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави", - резюмувала вона.
Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівщини, який був командиром авіаційної ланки.
На фронті загинув відомий український командир і засновник добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський, позивний "Буревій". Про це повідомив 10 червня командир екіпажу Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич.
На передовій у боях з російськими окупантами загинув герой відомого відео "Ду ю спік паски?" Денис Зелений, який до війни працював менеджером у мережі кондитерських. Про його загибель повідомили колеги 8 травня.
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