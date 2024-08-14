"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

Госпітальєрка Олександра Мулькевич із позивним "Майк" загинула внаслідок прямогто удару FPV-дрона в автомобіль в Харківській області.

https://glavred.net/ukraine/zavtra-dolzhna-byla-byt-s-semey-na-fronte-pogibla-gospitalersha-aleksandra-mayk-mulkevich-10588601.html Посилання скопійоване

Сьогодні мав бути останній день ротації для 35-річної Олександри / Колаж Главред, фото: Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри"

Сьогодні, 14 серпня, в ході бойового завдання на Харківському напрямку загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич із позивним "Майк". Про це у своєму Facebook повідомила командир "Госпітальєрів" та народний депутат України Яна Зінкевич.

За її словами, Олександра Мулькевич загинула від удару російського FPV-дрона, який влучив у евакуаційну машину медиків, що прямувала виконувати завдання на Харківщині, ще одна госпітальєрка отримала поранення.

"Ще одна парамедикиня з пораненням середнього ступеню уже в госпіталі, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу", - написала вона. відео дня

Нардеп зазначила, що інформація про прощання і похорон буде оголошена пізніше.

Дівчині було 35 років (27.03.1989-14.08.2024).

"Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями", - зазначила вона.

Зінкевич підкреслила, що ці три відважні українки, які обрали місією порятунок людських життів — наймирнішу та водночас найнебезпечнішу справу, були змушені залишити свої мирні професії та долучитися до підтримки Сил оборони.

"Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої Героїні - чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави", - резюмувала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівщини, який був командиром авіаційної ланки.

На фронті загинув відомий український командир і засновник добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський, позивний "Буревій". Про це повідомив 10 червня командир екіпажу Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич.

На передовій у боях з російськими окупантами загинув герой відомого відео "Ду ю спік паски?" Денис Зелений, який до війни працював менеджером у мережі кондитерських. Про його загибель повідомили колеги 8 травня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред