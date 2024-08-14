УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

Юрій Берендій
14 серпня 2024, 20:41
353
Госпітальєрка Олександра Мулькевич із позивним "Майк" загинула внаслідок прямогто удару FPV-дрона в автомобіль в Харківській області.
'Завтра мала бути із сім'єю': на фронті загинула госпітальєрка Олександра
Сьогодні мав бути останній день ротації для 35-річної Олександри / Колаж Главред, фото: Медичний Добровольчий Батальйон "Госпітальєри"

Сьогодні, 14 серпня, в ході бойового завдання на Харківському напрямку загинула госпітальєрка Олександра Мулькевич із позивним "Майк". Про це у своєму Facebook повідомила командир "Госпітальєрів" та народний депутат України Яна Зінкевич.

За її словами, Олександра Мулькевич загинула від удару російського FPV-дрона, який влучив у евакуаційну машину медиків, що прямувала виконувати завдання на Харківщині, ще одна госпітальєрка отримала поранення.

"Ще одна парамедикиня з пораненням середнього ступеню уже в госпіталі, їй надають оперативну допомогу. Обговорюємо питання транспортування пораненої до київського медичного закладу", - написала вона.

відео дня

Нардеп зазначила, що інформація про прощання і похорон буде оголошена пізніше.

Дівчині було 35 років (27.03.1989-14.08.2024).

"Екіпаж із трьох дівчат мав відпрацювати сьогодні крайній день своєї ротації і завтра вже бути вдома зі своїми сім'ями", - зазначила вона.

Зінкевич підкреслила, що ці три відважні українки, які обрали місією порятунок людських життів — наймирнішу та водночас найнебезпечнішу справу, були змушені залишити свої мирні професії та долучитися до підтримки Сил оборони.

"Я висловлюю глибокі співчуття родині полеглої Героїні - чоловікові та матері, її друзям, побратимам, посестрам, екіпажу. Це дуже важка втрата для нашого батальйону і для усієї держави", - резюмувала вона.

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 12 серпня, під час виконання бойового завдання загинув 27-річний капітан Олександр Мигуля з Чернігівщини, який був командиром авіаційної ланки.

На фронті загинув відомий український командир і засновник добровольчого батальйону ОУН Микола Коханівський, позивний "Буревій". Про це повідомив 10 червня командир екіпажу Медичного добровольчого батальйону "Госпітальєри" Олег Магдич.

На передовій у боях з російськими окупантами загинув герой відомого відео "Ду ю спік паски?" Денис Зелений, який до війни працював менеджером у мережі кондитерських. Про його загибель повідомили колеги 8 травня.

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні
Реклама

Головне за день

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:43 Україна
У Києві на Рейтарській стався вибух гранати

У Києві на Рейтарській стався вибух гранати

21:23 Україна
Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:17 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes 4834

Вже є перше ураження: авіація ЗСУ долучилась до операції у Курську - Forbes

Ніби помер : шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк 2893

"Ніби помер": шанувальники не впізнали чоловіка померлої Анастасії Заворотнюк

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля 2081

Здійснив мрію діда - став льотчиком: у бою загинув пілот Міг-29 Олександр Мигуля

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком 1836

Масаж для обличчя від зморшок: японки поділились дивовижним лайфхаком

Останні новини

21:52

Страждала на страшну хворобу: померла сестра Арсенія Яценюка

21:45

Мовою ненависної країни: Віра Брежнєва остаточно "закопала" себе на останньому концерті

21:43

Не лише Покровськ: росіяни націлились на ще одне стратегічне місто - що відомо

21:35

Копійчана добавка гарантує 100%-вий результат: як начисто відмити холодильникВідео

21:23

У Києві на Рейтарській стався вибух гранатиВідео

Путін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – КочетковПутін втратив країни ОДКБ і не може розраховувати на підтримку, навіть Лукашенко імітує – Кочетков
21:17

Зеленський про бої під Курськом: "Досягаємо стратегічної мети"

21:09

Може бути інвалідом: путіністка Кудрявцева поскаржилася на здоров'я

21:02

Не розуміє Зеленського та має конфлікт з ним: західні ЗМІ про Камалу Гарріс

20:58

Дружину відомого українського шоумена запідозрили в четвертій вагітності

Реклама
20:41

"Завтра мала бути із сім'єю": на фронті загинула госпітальєрка Олександра "Майк" Мулькевич

20:36

Над Одесою стовп диму: росіяни вдарили по місту ІскандеромВідео

20:35

Вчитель загубив важливий предмет, треба його знайти за 7 секунд: загадка на уважність

20:02

Операція в Курській області: ЗСУ звільнили ще 4 села і просуваються далі - BILD

19:56

Можливий удар найближчим часом: РФ спорядила ракетами кораблі і "Тушки", подробиці

19:39

В Україну повертається пекельна спека: коли "розсмажить" до майже +40

19:20

Як не угробити дорогу техніку: скільки може працювати генератор без перервиВідео

19:16

Наступ ЗСУ на Курськ: у Зеленського назвали головну ціль операції

19:15

Чорні плями на помідорах - не біда: врятувати врожай ще можна

19:10

Як Україна переграла ПутінаПогляд

19:04

Адвокат Коломойського звинувачує слідство в маніпуляціях і підміні фактів

Реклама
18:56

Багато хто зможе знайти себе: які прізвища найпопулярніші в Україні - ТОП-10Відео

18:50

У наступу ЗСУ під Курськом намітилася логіка: куди йдуть війська

18:49

Коли краще викопувати картоплю згідно з місячним календарем

18:22

Через ці речі почнеться "чорна смуга": суворі прикмети 15 серпня

18:15

Офіс генпрокурора у справі зрадника Тарпана співпрацює з іноземними державами: у Монако він "відмив" понад 21 млн євро актуально

18:14

Мела Гібсона "спіймали" з подругою, яка молодша за п'ятьох із його дев'яти дітей

17:56

У Німеччині підозрюють диверсію на авіабазі НАТО: військовим заборонили пити воду - ЗМІ

17:48

"ВбрАння" чи "вбраннЯ" – як казати правильно: відповідь здивує багатьохВідео

17:45

"Не хороший дзвіночок": в DeepState оцінили хід та наслідки операції на Курщині

17:44

Чоловік купував подарунок другу на день народження і розбагатів на 4 млн доларів

17:33

РФ відтягує підрозділи з двох областей України: операція на Курщині дає плоди

17:28

Яка каша найкорисніша: чи можна щодня їсти вівсянку – несподівана відповідьВідео

17:19

Україна створює буферну зону в Курській області: усі подробиці

17:18

Астролог назвав найбільш везучий і щасливий знак зодіаку

16:58

Росія перекинула частину військ на Курщину: Синєгубов розкрив ситуацію на фронті

16:57

Збирають з усієї країни: в Росії скаржаться на відправку строковиків до Курська - ЗМІ

16:55

Не через Кремль і не через позицію: донька Фаріон назвала свою версію вбивства

16:30

Геніальний спосіб: водій хитрістю змусив інших не паркуватися занадто близько до його авто

16:29

Київстар ТБ ексклюзивно покаже поєдинок британських боксерів Дензела Бентлі та Деріка Осаземвінде наживо

16:12

Не тільки Вільям: названо ім'я багатого залицяльника Кейт Міддлтон

Реклама
16:09

Україна може створити військові комендатури на Курщині - Зеленський розкрив деталі

15:47

"Все за планом": чому Путін не може оголосити війну на фоні боїв в Курську - журналіст

15:46

У Defense Express оцінили наслідки потужної атаки дронів по аеродрому "Саваслейка"

15:38

Косплей на Пригожина: засновник ПВК в Росії закликав скинути Путіна з трону

15:34

Відтепер вильоти Міг-31К можуть бути ускладнені: усі подробиці про атаку на "Савалейку"Відео

15:24

Несподівана відповідь вразила вчених: як і чому у троянд з'явилися гострі шипиВідео

15:17

Кохання по-римськи: Марк Цукерберг встановив своїй дружині статую у повний зріст

15:11

Якими будуть подальші дії ЗСУ в Курську: названо три можливі сценарії

14:59

"Я зараз покажу, як борщ готувати": дивовижний рецепт - уся справа в одному секретіВідео

14:35

Відомий в РФ співак підтримав Курську операцію ЗСУ та побажав Україні перемоги

^
Мобілізація в Україні
Міноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працюєЯк тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦК
Новини України
Новини КиєваТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітика
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтра
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТОБої в Курській області
Лайфхаки та хитрощі
Усе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Персони
Валерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Привітання
З днем народження подругиЗ днем народження, кумЗ днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження сина
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапоїСвяткове меню
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти