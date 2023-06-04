Заплакала від болю: Зеленська не стримала сліз під час відкриття пам'ятника загиблим дітям

За час війни країна-агресорка Росія вбила 485 українських дітей, 76 із них втратив Харків.

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Зеленська не стримала сліз під час відкриття пам'ятника загиблим дітям / Колаж: Главред, фото: Харківська ОВА

Перша леді України Олена Зеленська не змогла стримати емоцій під час відкриття у Харкові пам'ятника загиблим за час повномасштабної війни українським дітям. Епізод із виступом дружини глави держави транслювали національні та регіональні ЗМІ.

"Зараз особливо важко підібрати правильні слова. Дуже складно говорити в такі моменти. Важко відкривати пам’ятники загиблим. Особливо, якщо ці загиблі – діти. Зараз показали фото, де батько тримає за руку свого загиблого сина. Цей біль неможливо передати і неможливо змиритися з ним. Ми тримаємо наших дітей за руку, коли вони вчаться ходити, тримаємо за руку, коли ведемо вперше до дитячого садка чи школи. І найстрашніше, що може бути, – це коли батьки тримають за руку дітей, які загинули. Так не може бути", - зі сльозами на очах сказала Зеленська.

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Зеленська розплакалася під час відкриття пам'ятника загиблим дітям / скріншот

Як розповіла перша леді, за час війни країна-агресорка Росія вбила 485 українських дітей, 76 із них втратив Харків.

"Я звертаюся до іноземних дипломатичних делегацій, які сьогодні присутні тут разом зі мною. Цю пам'ятку ми відкриваємо, щоб свідчити про злочини Росії. Ми повинні стояти проти неї, робити все, щоб зупинити цю війну, щоб цифри загибелі наших дітей перестали рости", - зазначила вона.

Нагадаємо, нещодавно Главред повідомляв, що 3 червня у результаті удару по передмістю Дніпра загинула 2-річна Лізочка. Разом із мамою дитина була вдома, коли російські окупанти поцілили ракетою на подвір’я будинку. Батько, якого не було вдома під час російської атаки, у розпачі.

Окрім того, внаслідок російського обстрілу 1 червня у Деснянському районі Києва загинула дев'ятирічна дзюдоїстка Вікторія Івашко. В класі, де навчалася Віка, розповідають, що вона була цілеспрямованою дитиною не лише в спорті. У той час, як інші на перервах бігали, гралися, Віка брала книжку та читала.

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