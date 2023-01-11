ЗСУ ліквідували "зека"-вагнерівця, який спалив 2 людей: його мати обурилася відсутністю "почестей"

Матір загиблого 23-річного окупанта захотіла, щоб її сину-вбивці "віддали належні почесті".

ЗСУ ліквідували "зека"-вагнерівця Євгенія Лосєва, який спалив живцем двох людей/ Telegram OSINT Georgia

Українські військові ліквідували на фронті 23-річного "зека"-вагнерівця Євгенія Лосєва, який потрапив на війну проти України з-за ґрат. У в’язниці він відбував 14-річний термін ув'язнення за підпал будинку з мешканцями, внаслідок якого загинули двоє людей.

Про це повідомляє OSINT-експерт Іраклі Комахідзе у Telegram. Він зазначає, що Лосєва ліквідували під Бахмутом у Донецькій області ще 15 грудня 2022 року, проте його матір дізналася про це уже після початку 2023 року.

Поховали вбивцю і окупанта тихо і без шуму, але це обурило його матір Ольгу Лосєву. Вона хотіла, щоб її сина провели в останню путь "з почестями".

У той же час думки односельців загиблого загарбника розділилися. Одні казали нібито Лосєв "загинув за батьківщину" і "обмив гріхи своєю кров’ю", а також бідкалися, чого це в нього була така "скромна труна".

Інші ж односельчани нагадали, що Лосєв як був злочинцем, так ним і залишився. "Спалив двох мужиків за 5 тис. рублів, у колонії не сподобалося, вирішив продовжити в тому ж дусі в Україні? Що ж могло піти не так?", – писали вони.

Раніше повідомлялося, що власник ПВК "Вагнера" і "кухар Путіна" Євген Пригожин випустив на волю першу партію злочинців, яких він витягнув з-за ґрат в РФ в обмін на те, що вони підуть воювати проти України. Тих злочинців, що вже "відвоювали своє", випустили на свободу зі зняттям усіх судимостей.

Також Пригожин відзначився черговою порцією маячні про "зеків"-добровольців, яких він відправив воювати проти українців у складі своєї ПВК. На зустрічі з пораненими "зеками"-вагнерівцями він заявив, нібито втрата кінцівок або зору – це ще не привід їхати додому. Мовляв, якщо ногу відірве, можна "нову приварити".

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