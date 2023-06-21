УкрРус
Читати російською
  1. Головна
  3. Україна

Під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю - Бабін

Аліна Дембіцька
21 червня 2023, 02:35
22
Як приклад колишній постпред президента в АР Крим навів Бахмут та Ізюм, які росіяни фактично знищили під час відступу.
Під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю - Бабін
Бабін заявив, що під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю / Колаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНІАН

Російські окупаційні війська розуміють невідворотність деокупації Криму. Під час втечі з півострова загарбники будуть використовувати ту ж тактику, що й в Бахмуті та Ізюмі. Тобто окупанти будуть перетворювати на пустелю все на своєму шляху. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"Російська Федерація як держава-окупант наразі заявляє, що буде обороняти Крим. Але ми бачимо з тактики ведення Росією агресивної війни, що ті території, де ведуться бойові дії, агресори перетворюють на пустелю", - зазначив Бабін.

Як приклад колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим навів Бахмут та Ізюм, які росіяни фактично знищили під час відступу.

відео дня

"Було б дуже дивним очікувати, що росіяни поводитимуться у Криму інакше, розуміючи невідворотну деокупацію півострова", - сказав Бабін.

Хто такий Борис Бабін

Борис Володимирович Бабін – український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим.

Народився 12 березня 1981 року в Євпаторії, АР Крим.

Завідував кафедрою адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії.
З червня 2015 року по грудень 2015 року – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини.

З 2016 року – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету.

Експерт Української морської незалежної профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних народів Криму, експерт ad hoc ОБСЄ, Ради Європи та Minority Rights Group International.

Завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України.

Автор наукових праць.

З 17 серпня 2017 року по 3 грудня 2018 року – представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.

Повернення Криму під контроль України

Раныше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України впродовж року звільнять Крим від російської окупації. Більше того, глава оборонного відомства планує святкувати свій наступний свій день народження на півострові. 18 червня 2024 року Резнікову виповниться 58 років. З цього приводу він планує запросити на святкову вечерю в Криму міністрів оборони країн-партнерів України.

Вас може зацікавити:

війна в Україні новини Криму повернення Криму деокупація Криму війна Росії та України
Реклама

Головне за день

Обстріл рятувальників у Херсоні: Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ

Обстріл рятувальників у Херсоні: Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ

23:25 Україна
Росіяни захопили в Україні понад 200 важливих і небезпечних об'єктів - Данілов

Росіяни захопили в Україні понад 200 важливих і небезпечних об'єктів - Данілов

22:41 Україна
Ураган буде скрізь: в Україну мчить сильна гроза і зливи

Ураган буде скрізь: в Україну мчить сильна гроза і зливи

22:15 Синоптик
Всі головні новини

Останні новини

04:00

Яке сьогодні свято 21 червня: кого потрібно привітати в цей день

02:35

Під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю - Бабін

02:05

"Зайка, пробач": чоловік Анни Трінчер публічно зізнався, що переспав з іншою

01:35

5 дивовижних речей, які існують лише в США

00:10

"Україну чекають важкі битви": у Пентагоні прокоментували контрнаступ ЗСУ

Главред в телеграм — новини України в режимі онлайн

20 червня, вівторок
23:40

"Ти - тварюка": Соловйов накинувся з образами на Собчак

23:25

Обстріл рятувальників у Херсоні: Зеленський пообіцяв потужну відповідь від ЗСУ

23:18

Волочкова влаштувала істерику: дочка балерини не покликала її на випускнийВідео

23:06

"Так набридло, а бодай тобі!": Галкін грубо критикував "незамінність" Пугачової

Реклама
22:41

Росіяни захопили в Україні понад 200 важливих і небезпечних об'єктів - Данілов

22:28

Як правильно – "паперовий стакан" чи "паперова склянка": Авраменко здивував відповіддю

22:27

Що краще - листовий або гранульований чай: як зробити правильний вибір

22:15

Ураган буде скрізь: в Україну мчить сильна гроза і зливиВідео

21:57

Ніжні дідусеві обійми: старша донька Вілліса показала перше фото з онукою

21:48

На півдні наступають ЗСУ, але головний удар ще поперед - Маляр

20:58

"НАТО готується вступити у війну з РФ": Кочетков розповів про приховане рішення

20:53

Україна повернула трьох військовополонених, яких переховувала Угорщина

20:50

Ніколи не були на фронті: два командири виписали військовим "бойові" на 380 тисячВідео

20:10

Навіщо 22 червня розкидали гроші на землі: прикмети і що не можна робитиВідео

19:49

Безстрашні авантюристи: чотири знаки, які не бояться ризикуватиВідео

Реклама
19:37

Вчителька поділилася "огидним" ім’ям дитини в її класі

19:20

Погані новини для Путіна: Китай не постачатиме Росії зброюПогляд

19:15

Просування ускладнюється: у Міноборони назвали те, що заважає контрнаступу

19:13

"Почнеться смертоносний місяць для України": астролог назвала 3 серйозні дати - прогнозВідео

18:32

Лавров лякає НАТО продовженням війни в Україні

18:30

Авраменко розповів, як правильно - "бігборд" або "білборд"Відео

18:11

Зірка шоу Голос країни натякнула на вагітність - перше фото з животиком

18:05

"Вкиди" про "смерть" Буданова і Залужного осоромили Путіна - Арестович

17:49

У Херсоні окупанти жорстоко обстріляли рятувальників: є жертви

17:37

Як зробити фантастичні котлети з апетитною скоринкою: шалений трюк зведе з розуму

17:30

Як спати під час спеки: кращі пози, піжами та інші хитрощі

17:15

Росія додатково замінувала Запорізьку АЕС: Буданов заявив про найстрашнішеВідео

16:48

Окупанти на фронті підбили машину із Сенцовим

16:43

Такого ви ще не чули: що в українській мові означає слово "рунделик"

16:40

На Україну насувається аномальна спека: синоптики назвали найнеприємніші дніВідео

16:36

Вийде смачніше, ніж на морі: як ідеально зварити молоду кукурудзу

16:30

Кремль може переключитися з війни на внутрішні проблеми - КочетковВідео

16:10

РФ виробляє вибухівку на Кримському титані та може підірвати завод — експерт

15:48

Чи можна пити смузі щодня: відповідь здивувала

15:45

Буряк буде великим і солодшим за мармелад: 3 кращі підгодівлі для рясного врожаюВідео

Реклама
15:43

"Загроза є завжди": у ГУР розкрили ризики застосування Росією ядерної зброї

15:18

Потрібна кришка і рушник: жінка показала неймовірний лайфхак для прибиранняВідео

15:18

Вступ України до НАТО: експерт назвав, від чого залежить рішення Альянсу

15:05

Жінка натерла обличчя яйцем і показала, яку проблему це допомогло вирішитиВідео

14:56

Вони були на кожному столі: такі бутерброди з 90-х змітали зі столу за хвилину - рецептВідео

14:49

Теракт на "Кримському титані": експерт пояснив, хто найбільше постраждає

14:40

У Чехії попередили: війну в Україні можуть заморозити через виснаження Заходу

13:48

Взяла розгін від Дюка: Регіна Тодоренко зібралася в Одесу

13:47

Передача Україні винищувачів F-16: у Держдепі розкрили ймовірний сценарій

13:38

РФ передала Угорщині українських полонених, але Будапешт все приховав від УкраїниВідео

Новини України
Новини КиєваНовини МаріуполяНовини МиколаєваНовини ОдесиТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютНовини Харкова
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУВійна Росії та УкраїниБавовна в РосіїТретя світова війнаЯдерна зброяДеокупація КримуБитва за БахмутРозпад Росії
Персони
Кирило БудановВалерій Залужний новиниРоман Світан новиниВолодимир ЗеленськийВолодимир Путін новиниОлексій Арестович новиниМарк Фейгін новиниОлег Жданов новини
Лайфхаки
Усе про салоПрибиранняПранняКімнатні рослиниСад та город
Мода та краса
Модні помилкиЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМода 2023
Гороскоп
Астролог Анжела ПерлЗнаки зодіакуГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на тижденьАстролог Влад Росс
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження, кум
Цікаве
ГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзії
Свята
Календар 2023З днем народження подруги
Синоптик
Прогноз погодиПогода веснаМагнітна буряПогода на вихідні
Рецепти
ЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
© 2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти