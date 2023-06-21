Під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю - Бабін

Як приклад колишній постпред президента в АР Крим навів Бахмут та Ізюм, які росіяни фактично знищили під час відступу.

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Бабін заявив, що під час втечі з Криму росіяни перетворять його на пустелю / Колаж: Главред, фото: 28-я ОМБр, УНІАН

Російські окупаційні війська розуміють невідворотність деокупації Криму. Під час втечі з півострова загарбники будуть використовувати ту ж тактику, що й в Бахмуті та Ізюмі. Тобто окупанти будуть перетворювати на пустелю все на своєму шляху. Таку думку в інтерв'ю Главреду висловив колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим, юрист-міжнародник Борис Бабін.

"Російська Федерація як держава-окупант наразі заявляє, що буде обороняти Крим. Але ми бачимо з тактики ведення Росією агресивної війни, що ті території, де ведуться бойові дії, агресори перетворюють на пустелю", - зазначив Бабін.

Як приклад колишній постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим навів Бахмут та Ізюм, які росіяни фактично знищили під час відступу.

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"Було б дуже дивним очікувати, що росіяни поводитимуться у Криму інакше, розуміючи невідворотну деокупацію півострова", - сказав Бабін.

Хто такий Борис Бабін Борис Володимирович Бабін – український вчений, політик, доктор юридичних наук, професор. Експредставник президента України в Автономній Республіці Крим. Народився 12 березня 1981 року в Євпаторії, АР Крим. Завідував кафедрою адміністративного та кримінального права Одеської національної морської академії.

З червня 2015 року по грудень 2015 року – урядовий уповноважений у справах Європейського суду з прав людини. З 2016 року – професор кафедри міжнародного права та порівняльного правознавства Міжнародного гуманітарного університету. Експерт Української морської незалежної профспілки, Кримськотатарського ресурсного центру, Фонду дослідження та підтримки корінних народів Криму, експерт ad hoc ОБСЄ, Ради Європи та Minority Rights Group International. Завідувач сектору Інституту законодавства Верховної Ради України. Автор наукових праць. З 17 серпня 2017 року по 3 грудня 2018 року – представник президента України Петра Порошенка в Автономній Республіці Крим.

Повернення Криму під контроль України

Раныше у Головному управлінні розвідки Міноборони України заявили, що армія збирається звільнити захоплений Росією Крим. За даними розвідників, на півострові серйозно змінилися настрої. Після злочинів російських окупантів в Україні свою політичну позицію поміняли навіть ті, хто підтримував режим Путіна.

Як зазначив російський адвокат і правозахисник Микола Полозов, російські еліти зрозуміють, що вони "підуть на дно" разом з Путіним в той момент, коли російська окупаційна армія втратить Крим. Він підкреслив, що у цей момент оточення диктатора може навіть задуматися про те, щоб передати його під суд.

Міністр оборони України Олексій Резніков заявив, що Збройні сили України впродовж року звільнять Крим від російської окупації. Більше того, глава оборонного відомства планує святкувати свій наступний свій день народження на півострові. 18 червня 2024 року Резнікову виповниться 58 років. З цього приводу він планує запросити на святкову вечерю в Криму міністрів оборони країн-партнерів України.

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