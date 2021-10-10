Раптова смерть Полякова: названі дата і місце похорону нардепа

Антон Поляков / УНІАН

Стали відомі місце і час прощання і похорону померлого народного депутата Антона Полякова.

Похорони Полякова відбудуться 11 жовтня в Чернігові, йдеться в повідомленні на його сторінці в Facebook.

Разом з тим прощання з нардепом проходитиме в Чернігівській обласній філармонії.

У крові Полякова знайшли алкоголь і метадон

Раніше народний депутат від Партії Слуга народу Галина Янченко прокоментувала результати токсикологічної експертизи після смерті нардепа Антона Полякова.

Вона уточнила, що озвучена нею інформація про наявність в аналізах покійного алкоголю і метадону є першою за результатами токсикології.

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Вона каже, що в п'ятницю вранці тіло Полякова доставили в морг, де йому зробили розтин, відібрали зразки і направили їх на токсикологію та інші аналізи.

Янченко уточнила, що інформація щодо метадону і алкоголю в крові Полякова отримана з її джерел.

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Смерть нардепа Антона Полякова:

8 жовтня в поліцію Києва надійшла інформація про те, що в Дніпровському районі столиці виявили мертвим Антона Полякова - народного депутата України.

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Попередньо правоохоронці встановили, що чоловікові стало погано по дорозі в таксі, його намагалися реанімувати лікарі швидкої, але констатували смерть.

За даним фактом розпочато кримінальне провадження за ч.1 ст. 115 (умисне вбивство) КК України з позначкою "природна смерть".