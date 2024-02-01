Відкупитися від ЗСУ зможуть не всі: у Раді пояснили модель "броні" від армії

Ініціатива все ще у розробці й поширюватиметься лише на військовозобовʼязаних, що працюють.

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Мобілізація 2024 триває / Колаж: Главред, фото: УНІАН, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

У Верховній Раді все ще розглядають впровадження до мобілізаційного процесу так званої моделі бронювання "критично важливих" працівників. Схема поширюватиметься лише на окрему категорію громадян й усіх не стосується. Нардеп від "Слуги народу", голова Комітету з питань економічного розвитку ВР Дмитро Наталуха пояснив, хто підпадатиме під модель і скільки це коштуватиме.

В ефірі телемарафону Наталуха підкреслив, що бізнес вирішуватиме, за кого з військовозобовʼязаних працівників сплачуватиме значні військові збори.

"Відповідно модель передбачає те, що підприємство може самостійно обрати працівника, який є для нього критичним, і за нього щомісяця сплачувати суму збільшеного військового збору на одного працівника", - пояснив депутат. відео дня

Скільки коштуватиме відкупитися від армії

Ця сума варіюється від 6 до 50 тисяч , але ця варіація відбувається виключно тому, що існують різні бізнеси різного масштабу і спрямування, додав Наталуха.

"І є бізнеси, у яких багато влаштовано працівників, кажуть: "Ми не готові платити більше 6 тисяч". Але, мені здається, це крайність. Причому нижня межа цієї крайності. А є бізнеси, які кажуть, що готові за критичного співробітника, від якого залежить робота підприємства, платити і 50 тисяч гривень додаткового військового збору. І це вища межа", - розповів "слуга".

На кого буде поширюватися "бронь"

Йдеться виключно про юридичних та фізичних осіб-підприємців.

"Ми говоримо про підприємців - це або юридичні, або фізичні особи-підприємці. Звичайні фізичні особи не матимуть можливість самі себе бронювати, просто сплативши гроші. У нас головна задача - це не зірвати мобілізацію, а навпаки підтримати ЗСУ у рекрутингу шляхом збору додаткових коштів у вигляді військового збору", - відповів Наталуха.

Він пояснив, що бізнес у разі впровадження такої моделі подаватиме список тих, кого хоче забронювати.

"Будь-хто, хто не працевлаштований офіційно, не має робочого місця, не зможе сам себе забронювати, незалежно від того, яку суму запропонує. Нам цікаво забронювати економічно активних гравців", - висловився Наталуха.

Кого бронюватимуть від армії - дивіться відео:

Чоловікам хочуть запропонувати платну відстрочку від армії

Напередодні Главред писав, що народні депутати розглядають варіант "платного" бронювання від армії для ФОПів. Такий щомісячний "платіж" становитиме не менш як 40 тисяч гривень. Раніше така ініціатива поширювалася тільки на працівників великих компаній.

Раніше працівники ФОП мали право на бронь за умови виконання оборонного замовлення чи інших робіт для органів місцевої влади й військових адміністрацій. Діяльність треба було підтверджувати договорами й документами.

При цьому, бронювання від мобілізації на службу в Україні нададуть ще одній групі громадян, які працюють на стратегічних підприємствах, наприклад, низці медійників.

Попередній законопроект Кабміну, який дозволив би значно спростити призов військовозобовʼязаних, після гучного розголосу й критики з боку омбудсмена Дмитра Лубінця Комітет з нацбезпеки ВР повернув уряду.

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