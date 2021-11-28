У Вінницькій області трапилася екологічна катастрофа: загинули понад 100 лебедів - ЗМІ

Під Вінницею масово гинуть Лебеді / pixabay

У Вінницькій області в Северинівці трапилася екологічна катастрофа. Місцеві жителі за тиждень на ставку виявили близько 100 мертвих лебідів.

Як повідомляє Голос України з посиланням на депутата місцевої територіальної громади Олександра Кішука та місцевих жителів, птахи лежать на мілководді, що утворився після того, як зі ставка спустили воду.

Що саме стало причиною масового мору, поки не відомо.

"Читав повідомлення, бачив фотографії, але що призвело до загибелі лебедів, сказати не можу", - заявив голова Северинівської громади Василь Малярчук.

За його словами, ставок на даний час знаходиться в оренді.

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У свою чергу депутат Кішук ініціює у зв'язку з подією збори місцевих жителів.

"Треба щось робити, не можна мовчки дивитися, як гинуть благородні птахи, як орендар цідить ставок і нікому до цього немає діла. Хтось перевіряв у орендаря дозвіл на це? Чи має він право перетворювати ставок на болото?",- обурився він, назвавши це "екологічною катастрофою".

Як пише місцеве видання vn.20minut.ua, деякі в селі кажуть, що чули постріли.

"Але який сенс вбивати лебедів і залишати їх у воді?. Особисто я пострілів не чув, хоча, повторюю, проживаю в будинку недалеко від ставка. Дивно, що мертвих птахів знаходять вже тиждень, а нікому до цього немає діла. Щоб хтось почав з'ясовувати причину, чи викликали захисників природи, ніхто нічого не робить. Місцеві активісти, щоправда, б'ють на сполох, у Фейсбуці пишуть. Але ніяка комісія не приїжджала, тиждень гинуть птахи і нікому до цієї справи", - кажуть місцеві жителі.

Як раніше повідомляли, в Сумській області стався маштабний розлив нафти через аварію на підприємстві Охтирканафтогаз. Розлив стався в результаті розгерметизації нафтозбірного колектора.