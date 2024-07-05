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За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі

Юлія Закрепа
5 липня 2024, 15:40
78
За минулу добу росіяни застосували 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет" та інше.
За добу РФ запустила майже 300 розвідувальних дронів: у ЗСУ попередили про цілі
Росіяни масово запускають дрони / колаж: Главред, фото: 56-та окрема мотопіхотна Маріупольська бригада, armyinform.ua

Сили оборони Півдня України повідомили, що протягом доби 4 липня країна-агресорка Росія наростила застосування розвідувальних безпілотників - було зафіксовано 296 дронів.

"В операційній зоні Сил оборони Півдня за минулу добу ворог наростив застосування розвідувальних БпЛа, зафіксовано проліт 296 дронів", - йдеться в повідомленні.

Також у пресслужбі Сил оборони повідомили, що росіяни застосували 226 FPV-дронів, 11 ударних БпЛА типу "Ланцет", та скинув з безпілотників різних модифікацій 203 осколкові боєприпаси на прифронтових територіях Дніпропетровської, Запорізької, Херсонської та Миколаївської областей.

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Що таке Сили оборони та безпеки України?

С́или безп́еки й обор́они — збірна назва для всіх військових формувань та органів, які захищають суверенітет України: Збройні сили, Національна гвардія, Державна прикордонна служба, Національна поліція тощо. Сили безпеки й оборони є складовими Сектору безпеки і оборони України, куди також входить ОПК та інше, пише Вікіпедія.

Нагадаємо, що росіяни скинули вибухівку з дрона на двох дітей у Херсоні, вони в лікарні. Поряд із дітьми було троє дорослих, вони самостійно звернулися за допомогою до лікарні. Внаслідок атаки поранені сестри 12-ти та 15-ти років.

Китай розробляє ударні дрони для РФ. Надання Росії ударного безпілотника типу Shahed означатиме поглиблення підтримки Росії Пекіном попри неодноразові попередження США та їхніх союзників.

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