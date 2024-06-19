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В Україні шість годин не вимикатимуть світло: "Укренерго" змінило графіки

Руслана Заклінська
19 червня 2024, 22:57
126
Обленерго застосовуватимуть графіки погодинних відключень для населення та промисловості з 6 години ранку.
В Україні шість годин не вимикатимуть світло: 'Укренерго' змінило графіки
"Укренерго" зменшило час відключень світла на завтра / Колаж: Главред, фото: УНІАН, ua.depositphotos.com

У четвер, 20 червня, графіки погодинних відключень не застосовуватимуть шість годин. Стабілізаційні графіки відключення електроенергії промислових та побутових споживачів діятимуть з 6 ранку. Про це повдомило "Укренерго".

"Завтра, 20 червня, з 00:00 до 06:00 дія графіків погодинних відключень скасовується. З 06:00 до 24:00 споживання буде обмежуватись за встановленими обленерго графіками", - йдеться у повідомленні.

Також у компанії наголосили, що у разі зміни ситуації в енергосистемі про застосування заходів обмеження повідомлять додатково.

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В Україні шість годин не вимикатимуть світло: 'Укренерго' змінило графіки
Фото: Укренерго

Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні - новини за темою

Нагадаємо, раніше в Укренерго повідомили, що 20 червня у всіх регіонах будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла через високий рівень споживання електроенергії. Відключення триватимуть з 00:00 до 24:00.

Як повідомляв Главред, Україна втратила 50% здатності до генерації електроенергії через російські обстріли. Фактично 42 енергетичні блоки зруйновані, 27% великих теплових електростанцій залишаються у робочому стані, 73% зруйновані або пошкоджені і сьогодні не працюють, розповів прем'єр-міністр України Денис Шмигаль.

Крім цього, в Україні скоротять тривалість стабілізаційних відключень. Кабмін планує значно скоротити перелік споживачів з гарантованим електрозабезпеченням, що не підлягають відключенню від електромережі, сказав радник прем'єр-міністра Юрій Бойко.

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свет Укренерго відключення світла
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