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Графіки вимкнення світла 20 червня: у які години не буде світла

Ангеліна Підвисоцька
19 червня 2024, 17:50
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Графіки вимкнення електроенергії 20 червня будуть задіяні для побутових та промислових споживачів.
свет, отключение света
Графіки вимкнення світла на 20 червня / Колаж: Главред, фото: pixabay

В Україні 20 червня у всіх регіонах будуть діяти графіки погодинних вимкнень світла. У цей день очікується високий рівень споживання електроенергії. Про це повідомляє Укренерго.

Графіки погодинних відключень електроенергії будуть застосовані з 00:00 до 24:00.

"Причина – високий рівень споживання через спеку та робочі дні. Енергоживлення об’єктів критичної інфраструктури не обмежується", - йдеться у повідомленні.

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Що відомо про "Укренерго"?

ПрАТ "Національна енергетична компанія "Укренерго" - оператор системи передачі України зі статусом члена спостерігача ENTSO-E, з функціями оперативно-технологічного управління Об'єднаною енергосистемою України (ОЕС). Компанія займається передачею електроенергії магістральними електромережами від генерації до розподільчих мереж на ринку електричної енергії України, передає Вікіпедія.

Відключення світла в Україні – останні новини

Нагадаємо, прем'єрміністр Денис Шмигаль заявив, що наслідки атак Росії на українську енергетику мають довгостроковий характер. Тому відключення електроенергії стане частиною життя українців на наступні роки.

Також у липні цього року ситуація з відключенням електроенергії може погіршитися і світла може не бути до 10 годин підряд. Цей режим триватиме до вересня, коли знову запрацюють два енергоблоки атомних електростанцій після ремонту.

Як повідомляв Главред, Росія вивела з ладу або захопила понад половину українських електростанцій. До вторгнення 2022 року Україна виробляла близько 55 ГВт електроенергії, але ця потужність впала нижче 20 ГВт через атаки та окупацію.

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