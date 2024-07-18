Впродовж наступних місяців: чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів

Втрати росіян становлять 30+ тисяч, які їм вдається покривати за рахунок рекрутингу, продовження мобілізаційних заходів і вербування найманців, каже Жмайло.

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Чи можливий наступ РФ на Суми чи Чернігів / колаж: Главред, фото: flickr

Армія країни-агресорки Росії посилює свої угруповання на Харківському напрямку. В інтерв'ю Главреду виконавчий директор Українського центру безпеки та співробітництва Дмитро Жмайло розповів, яка їхня тактична мета, і чи можемо ми говорити про те, що росіяни впродовж наступних кількох місяців можуть піти в наступ на Сумському чи Чернігівському напрямках.

Він наголосив, що усе залежатиме від того, як росіяни зможуть формувати резерви.

"Якщо ми говоримо, наприклад, про термін до двох місяців, то вони оперували резервами десь у 35-50 тисяч. Але ми маємо розуміти, що ці резерви вони вже частково використали для посилення того ж Харківського та інших напрямків. Грубо кажучи, втрати росіян становлять 30+ тисяч, які їм вдається покривати за рахунок рекрутингу, продовження мобілізаційних заходів і вербування найманців по всьому світу. Але динаміка йде на спад, тому що темпи ЗСУ зі знищення російських військ перевищують темпи відновлення. І щоб накопичити резерви, росіянам потрібно провести додаткову роботу. А це означає проведення нової хвилі мобілізації, коли після оголошення попередньої ледь не завалилася вся владна вертикаль, оскільки росіяни тоді робили це на межі своїх можливостей", - каже Жмайло. відео дня

За його словами, якщо росіяни зможуть накопичувати резерви, можна буде говорити про відкриття нових фронтів. Але за поточної динаміки росіянам важливо продавлювати наявні напрямки.

"Найгарячіший із них - це Покровський напрямок, на який припадає третина всієї військової активності росіян. Їхнє головне завдання полягає в тому, щоб перерізати трасу Покровськ-Костянтинівка, щоб ускладнити логістику українських військ. Це - їхній пріоритет номер один, хоча й інші напрямки не менш важкі. Наприклад, Торецьке, куди РФ змогла перекинути угруповання від 5 до 10 тисяч і зробити його більш напруженим", - додає директор Українського центру безпеки та співробітництва.

Жмайло підкреслює, що поки росіяни не досягли переваги на цих ділянках фронту, відкривати якісь нові напрямки, щоб повторити помилку, якої вони припустилися на Харківщині, їм навряд чи вдасться.

Хто такий Дмитро Жмайло Дмитро Жмайло - виконавчий директор Українського центру безпеки та співпраці, який займається дослідженням та трактування російських впливів в Україні та світі задля ефективної боротьби у гібридній війні, незалежною аналітикою військової та політичної ситуації в Україні, а також співпрацею з українськими громадами у світі.

Наступ РФ на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, Сили оборони України вибили російських окупантів із населеного пункту Сотницький Козачок на Харківщині.

Також, армія країни-агресорки Росії намагалася тиснути в районі Борової на Харківщині, застосовуючи для цього дивізію. Проте внаслідок успішних дій українських захисників бригада була повністю розбита.

Командир батальйону ударних безпілотників "Ахіллес" 92-ї окремої штурмової бригади ЗСУ Юрій Федоренко повідомив, що Сили оборони України мають тактичну ініціативу у боях на Харківщині й можуть розвинути це в тактичний успіх.

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