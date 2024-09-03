До однієї з лікарень у Львові прийшла посилка з мінами: пацієнтів евакуювали

Ввечері, 3 вересня, до лікарні Святого Луки надійшла небезпечна посилка. У коробці було кілька противотанкових мін. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.
Пацієнтів та медичний персонал лікарні одразу ж евакуювали.
"На місці працюють усі відповідні служби. Справу будуть розслідувати правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.
Також цю інформацію офіційно підтвердив мер Львова Андрій Садовий.
"Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", – написав він.
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Нагадаємо, раніше у Львові в День Державного прапора під час акції на підтримку полонених українських захисників і зниклих безвісти, під час виконання гімну, одна з присутніх відмовилася вставати і показала активістам непристойний жест - середній палець.
Після цього Лідія пішла з місця інциденту і сховалася в приміщення обласної адміністрації.
У коментарі "УП. Життя" директор Департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської ОДА Юрій Горун повідомив, що Лідія Данько справді була працівницею органу влади з 2017 року, але після скандалу, з 24 серпня 2024-го року, там уже не працює.
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