До однієї з лікарень у Львові прийшла посилка з мінами: пацієнтів евакуювали

Інформацію про інцидент підтвердив мер міста Андрій Садовий.

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Міни у львівській лікарні / Колаж: Главред, фото: t.me/zinkevich_igor

Ввечері, 3 вересня, до лікарні Святого Луки надійшла небезпечна посилка. У коробці було кілька противотанкових мін. Про це повідомив депутат Львівської міської ради Ігор Зінкевич.

Пацієнтів та медичний персонал лікарні одразу ж евакуювали.

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"На місці працюють усі відповідні служби. Справу будуть розслідувати правоохоронні органи", - йдеться у повідомленні.

Також цю інформацію офіційно підтвердив мер Львова Андрій Садовий.

"Сьогодні в лікарні Святого Луки виявили посилку з підозрілими предметами схожими на протитанкові міни. Зараз на місці працюють вибухотехніки та всі відповідні служби. Персонал та пацієнти в безпеці. Зʼясовуємо обставини", – написав він.

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Нагадаємо, раніше у Львові в День Державного прапора під час акції на підтримку полонених українських захисників і зниклих безвісти, під час виконання гімну, одна з присутніх відмовилася вставати і показала активістам непристойний жест - середній палець.

Після цього Лідія пішла з місця інциденту і сховалася в приміщення обласної адміністрації.

У коментарі "УП. Життя" директор Департаменту комунікації та внутрішньої політики Львівської ОДА Юрій Горун повідомив, що Лідія Данько справді була працівницею органу влади з 2017 року, але після скандалу, з 24 серпня 2024-го року, там уже не працює.

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