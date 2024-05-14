В Естонії "завернули" заяву про відправлення військ в Україну: що сталося

В уряді Естонії зробили нову заяву, спростувавши слова радника президента з безпеки Мадіса Ролла.

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В Естонії не було серйозного обговорення щодо відправки в Україну військ / Колаж УНІАН, ua.depositphotos.com

В уряді Естонії не обговорювали відправку в Україну військ, сказав в інтерв'ю ERR міністр оборони Ханно Певкур. Заява радника президента з безпеки Мадіса Ролла про можливість реалізації такого варіанту, найімовірніше, були помилковою інтерпретацією ЗМІ.

"Тут немає нічого нового. Коли Франція виступила з ідеєю подумати про те, чи можуть Європа і союзники зробити щось більше, ця ідея згадувалася в різних дискусіях, але не набула жодного розвитку, тому що наразі серед союзників немає чіткого розуміння, що це могло б дати", - сказав Певкур.

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За його словами, ідея відправки військовослужбовців Заходу не набула жодного розвитку ні на рівні Естонії, ні на рівні Європейського союзу.

"Я думаю, що там (у виданні Breaking Defense), можливо, дали занадто сміливу інтерпретацію словам Мадіса Ролла. З боку Естонії, безумовно, немає такої ініціативи, і Естонія, безумовно, не збирається щось робити самотужки", - додав глава естонського військового відомства.

Естонія називає пріоритетом у допомозі Україні відправку боєприпасів і навчання українських військових.

Війська Заходу в Україні - що говорили в Естонії напередодні

Напередодні радник президента Естонії з національної безпеки Мадіс Ролл, коментуючи питання ймовірності направлення військ в Україну, сказав в інтерв'ю Breaking Defense, що уряд "серйозно" обговорює можливість відправки військ у західні області України.

"Обговорення тривають. Ми повинні розглядати всі можливості. Ми не повинні обмежувати себе в тому, що ми можемо зробити", - сказав офіційний представник глави Естонії.

Відправлення військ союзників в Україну - історія питання Президент Франції Еммануель Макрон під час міжнародної конференції на підтримку України висловив думку, що в майбутньому війська західних союзників можуть бути використані в Україні для допомоги в протистоянні російській агресії, але наразі немає консенсусу з цього питання, повідомляє Le Figaro. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг підтвердив, що Альянс наразі не має планів щодо відправлення військ в Україну, незважаючи на обговорення цієї можливості деякими західними країнами, йдеться в матеріалі AP. Канцлер ФРН Олаф Шольц відкинув ідею відправки військ європейських країн або НАТО в Україну, пише Sky News. Заступник міністра оборони Польщі Цезарій Томчик зазначив, що поки що Польща не розглядає можливість відправки своїх військ в Україну, пише Radio Zet. Радник глави Офісу президента України Михайло Подоляк позитивно сприйняв обговорення можливості відправки військ НАТО в Україну, яка була висловлена президентом Франції, зазначає Reuters.

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