У Дніпрі 13-річна дівчинка посварилася з батьками через оцінки та вистрибнула з 6 поверху

13-річна дівчинка дивом вижила після падіння з 6 поверху / ua.depositphotos.com

У Дніпрі 13-річна дівчинка намагалася покінчити з життям через сварку з батьками. За попередніми даними, школярка конфліктувала з батьками через погані оцінки, отриманими напередодні.

Інцидент стався вдень 14 жовтня в житловому масиві Західний. 13-річна учениця сьомого класу школи № 91 вистрибнула з вікна шостого поверху багатоповерхівки та дивом вижила. Постраждалій доведеться зробити вкрай складну та коштовну операцію, передає місцеве видання "Дніпро Час"

Медики діагностували у постраждалої закриту черепно-мозкову травму, струс мозку, перелом стегна зі зміщенням, зміщення хребта, перелом ребер та перелом таза під питанням.Стан школярки лікарі оцінюють як середньої тяжкості.

На місці події працювали слідчі. Як саме правоохоронці кваліфікували інцидент, наразі невідомо.

В Україні зросла кількість дитячих суїцидів

В Україні за перші три місяці 2021 року сталося 101 самогубство або його спроба серед дітей. За весь минулий рік в країні зафіксували 123 таких випадки, повідомила уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денисова

Серед причин, через які діти йдуть на суїцид, – сварки з батьками, доведення дітей до самогубства через соцмережі, булінг-знущання і цькування з боку однокласників або інших учасників освітнього процесу, нерозділене кохання, розлучення батьків тощо.