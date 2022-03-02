УЗ змінила маршрут прямування поїзда зі Львова до Ужгорода

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В Укрзалізниці повідомили про зміни маршруту регіонального поїзда сполученням Львів-Ужгород.

Починаючи з 2 березня цього року, змінено маршрут регіонального поїзда №829\830 сполученням Львів – Ужгород, який тепер курсує через Чоп із зупинкою на цій станції.

Раніше ми писали, що після того, як Будівля обблдерждаміністрації в Харкові була зруйнована, жителі Харкова вийшли на площу Свободи і звернулися до росіян.

Також Главред " повідомляв, що у Херсоні російські окупанти обстріляли житлові квартири Херсона.