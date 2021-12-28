50-70 тис євро за дитину: копи викрили злочинну схему торгівлі людьми

Аферисти заробили 1,2 млн євро / НПУ

Шестеро зловмисників вербували бідних українок їхати народжувати в Чехію і після цього писати відмову від дітей. Таким чином шахраї за кожну дитину, яку продавали іноземцям, отримували по 50-70 тисяч євро.

У підсумку вони заробили 1,2 мільйона євро. Тепер копи повідомили про підозру, розповіли у пресслужбі МВС України.

Жінки нібито повинні були стати сурогатними матерями, але врешті-решт в документах, в яких ні слова не говорилося про сурогатне материнство, вказувалося, що немовлята народжені за стандартною процедурою. Їх матір'ю вказувалася громадянка України, а батьком – іноземець. Ці біологічні матері повинні були оформити відмову від батьківських прав на користь іноземців.

Шістьом фігурантам вже оголосили про підозри у вчиненні правопорушень, передбачених ч.3 ст. 149 (торгівля людьми) Кримінального кодексу України.

Їм загрожує покарання у вигляді позбавлення волі строком від 8 до 15 років з конфіскацією належного їм майна або без такої.

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Суд розглядає питання про взяття під варту членів організованої групи з альтернативою внесення застави в сумі 50 мільйонів гривень кожному.

Нагадаємо, раніше в російському Новокузнецьку 12-річний підліток оголосив про продаж своєї молодшої сестри. Він навіть розмістив оголошення на сервісі Авіто.

Також раніше в одній зі спеціалізованих клінік Києва правоохоронці викрили схему торгівлі немовлятами. "Вартість" однієї дитини становила близько 70 тисяч доларів.

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