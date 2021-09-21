Українці частіше вмирають невдовзі після вакцинації: в МОЗ назвали більшість випадків збігом

Розслідування інцидентів триває / Фото Reuters

В Україні вже зафіксовано 95 смертей, коли незадовго до смерті людина отримувала вакцина. У Міністерстві охорони здоров'я повідомили, що більшість летальних випадків після щеплення від коронавірусу не пов'язано саме з вакцинацією.

За даними відомства, в 77 випадках фахівці вже встановили: причини смерті були різні та вони випадково збіглися з часом вакцинації, розслідування інших інцидентів триває, пише " ТСН ".

Читайте такжеВ Україні з'явилися ліки проти коронавірусу: запобігають ускладненням і прискорюють одужанняЗокрема, вивчають причини смерті 19-річного юнака, який тиждень тому помер на Київщині через кілька годин після вакцинації. За даними медиків з того ж флакона з вакциною в той день прищеплювалися ще 5 осіб, і вони почуваються добре. Всього в Україні понад 5 млн щеплено двічі, ще 6 млн очікують другу дозу.

Смерть після вакцинації

Днями в Київській області помер 19-річний студент Володимир Сало, який зробив щеплення від коронавірусу. Йому стало погано через кілька годин після вакцини.

Відразу ж після цього він подзвонив своєму старшому братові і про все розповів. А мати дізналася про це через кілька годин. Їй повідомив куратор з Інституту, коли Володимиру стало погано. Попередня довідка про причину смерті - "серцево-легенева недостатність. Набряк легенів. Гостра коронарна недостатність".

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