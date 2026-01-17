Рус
Українці отримують тривожні листи про блекаут: у ЦПД пояснили, що відбувається

Маріна Фурман
17 січня 2026, 13:01
Масово ширяться листи про повне відключення світла на заході України, але у ЦПД спростували паніку.
Українцям масово надсилають листи про повний блекаут на заході/ Колаж: Главред, фото ua.depositphotos.com

Головне:

  • Листи про "повне відключення світла" масово надходять українцям
  • У ЦПД попередили про емоційний вплив на населення

Серед українців масово поширюється лист про нібито "повне відключення електроенергії" на заході України. Текст подають як "офіційне повідомлення". Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони.

У ЦПД наголосили, що жодних блекаутів на заході країни не передбачено.

"Насправді жодних підтверджень таких дій з боку Міненерго, оператора енергосистеми, ОВА чи обленерго немає станом на 12:00 17 січня", - йдеться в повідомленні.

Українців попередили, що такі листи - це елементи гібридної війни, де об’єкт атаки — не лише енергосистема України, а й стійкість суспільства.

"Метою таких вкидів є вчинення емоційного впливу на населення, щоб спровокувати паніку та дестабілізувати ситуацію в Україні", — підкреслили у ЦПД.

Українці отримують тривожні листи про блекаут: у ЦПД пояснили, що відбувається
Листи про блекаут на заході масово надходять українцям / фото: ЦПД

Яка ситуація в енергетиці - заява Зеленського

Президент Володимир Зеленський заявив, що понад третину потреб в електроенергії Україна не може покрити. При цьому відновлення об’єктів енергетики відбувається після кожного російського удару.

За його словами, 15 січня споживання по всій країні становило близько 18 гігаватів, а можливості системи лише 11 гігават.

Українці отримують тривожні листи про блекаут: у ЦПД пояснили, що відбувається
Генерація електроенергії в Україні / Інфографіка: Главред

Відключення світла в Україні - новини за темою

Як писав Главред, у суботу, 17 січня, в Україні діятимуть графіки погодинних відключень для населення та графіки обмежень потужності для промислових споживачів.

Зранку суботи, 17 січня, у низці областей України було запроваджено графіки аварійного відключення енергопостачання, повідомили в Укренерго.

Крім цього, нещодавно міністр енергетики Денис Шмигаль сказав, що будинки з електроопаленням в Україні будуть включені до переліку об’єктів критичної інфраструктури, тому планових відключень для них не передбачено. Водночас їх можуть знеструмити за умови аварійних відключень.

Про джерело: Центр протидії дезінформації

Центр протидії дезінформації (англ. Center for Countering Disinformation) — робочий орган Ради національної безпеки і оборони України, утворений відповідно до рішення Ради національної безпеки і оборони України від 11 березня 2021 року "Про створення Центру протидії дезінформації", уведеного в дію Указом Президента України від 19 березня 2021 року № 106, повідомляє Вікіпедія.

Центр забезпечує здійснення заходів щодо протидії поточним і прогнозованим загрозам національній безпеці та національним інтересам України в інформаційній сфері, забезпечення інформаційної безпеки України, виявлення та протидії дезінформації, ефективної протидії пропаганді, деструктивним інформаційним впливам і кампаніям, запобігання спробам маніпулювання громадською думкою.

свет Центр протидії корупції новини України відключення світла
Чи можна ставити гарячу їжу в холодильник: несподівана відповідь спеціаліста

