Україна під атакою 'Шахедів': регіонами поширюється повітряна тривога

Російські окупанти здійснили запуск ударних дронів з півдня та з Курської області.

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Росіяни атакували Україну Шахедами / Колаж: Главред, фото: скріншот, 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха

Російські окупанти атакували Україну "Шахедами". У багатьох областях поширюється повітряна тривога. Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

Ворог запустив ударні безпілотники з півдня та з Курської області. Велика кількість дронів летіла через Сумщину західним курсом. Групи "Шахедів" також залітали через Херсонщину і летіли північно-західним курсом.

Росіяни атакували Україну Шахедами / фото: скріншот

Повітряні сили попереджали про роботу ППО у Чернігівській, Херсонській, Миколаївській, Кіровоградській та Черкаській областях.

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Росіяни атакували Україну Шахедами / фото: скріншот

У Мережі повідомляли про те, що у Полтавській та Миколаївській областях прогриміли вибухи.

Що таке дрон Shahed / Інфографіка: Главред

Що таке дрон Shahed Літак-снаряд іранського виробництва із заявленою дальністю польоту до 2000 км (за іншими даними 1000 км). Іранські дрони, під назвою "Герань-2", широко використовуються під час ударів російських окупантів по мирних містах України. За деякими даними у 2023 році РФ почала застосовувати версію дрона власного виробництва, пише Вікіпедія.

Ракетна атака РФ по Україні - останні новини

Нагадаємо, що 30 вересня у Києві прогриміла серія вибухів. Повітряна тривога в столиці тривала понад 5 годин. Силами і засобами ППО всі російські ударні дрони, що загрожували Києву, були знешкоджені. Попередньо відомо, що у місті обійшлося без руйнувань і постраждалих.

27 вересня РФ запустила ракети Кинджал по Україні. У Повітряних силах повідомили, що ворог здійснив запуск чотирьох ракет "Кинджал". Надзвукові ракети "Кинджал" летіли у бік міста Старокостянтинова в Хмельницькій області.

У Кривому Розі ворог ударив по адмінбудівлях 27 вересня. Начальник військової адміністрації Кривого Рогу Олександр Вілкул заявив про ракетну атаку на місто. Пізніше стало відомо, що російські окупанти поцілили по адмінбудівлях міста.

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