У Зеленського жорстко "присадили" Лаврова/ Офіс президента України, скрін

Глава МЗС Росії Сергій Лавров заявив, нібито країна-агресорка РФ звільнятиме Україну від "неонацистських правителів". На такі "випади" російського міністра закордонних справ відреагували в Офісі президента України. Радник голови ОП Михайло Подоляк зазначив, що дикість російських заяв уже нікого не дивує.

За словами Подоляка, кримінальні нахили Лаврова виправить тільки трибунал. Про це радник очільника ОП написав у Twitter.

"Дикість російських заяв уже не викликає у світі подиву. Суб’єкт Лавров, який бере участь у воєнних злочинах і зневажає міжнародне право, говорить про знищення демократично обраного уряду й поневолення народу іншої країни. Виражені кримінальні нахили виправить лише трибунал", – зазначає Подоляк.

Нагадаємо, у суботу, 26 листопада, російські пропагандистські ЗМІ розповсюдили заяву Лаврова про те, що Росія нібито звільнить український народ "від неонацистських правителів, оскільки він заслуговує жити в дружбі та процвітанні поряд зі слов'янськими братами". Таку заяву глава МЗС РФ зробив у документальному фільмі.

Раніше радник глави Офісу президента Михайло Подоляк прокоментував заяву прессекретаря російського президента Дмитра Пєскова, в якій представник Кремля відкрито шантажував Україну продовженням ракетних ударів по цивільних об'єктах. Закликати до миру, направляючи ракети на мирні міста – найвищий ступінь розладу особистості, зазначив Подоляк.

Також Подоляк раніше зазначав, що російські окупанти обстрілюють мирні міста України та б'ють по об'єктах критичної інфраструктури. Вони вже відкрито почали говорити про те, що дійсно просто знущаються з українців, щоб таким чином посадити Україну за стіл переговорів. Радник голови ОП наголосив, що Україна закликає світових партнерів не замислюватися про те, чи потрібні переговори з РФ.

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