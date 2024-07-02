У росіян залишилось лише 2 варіанти: ЗСУ повертають контроль над Вовчанськом

У росіян, які перебувають в о точенні на території агрегатного заводу у Вовчанську залишається лише 2 варіанти розвитку подій, вважає військовий аналітик.

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ЗСУ повертають контроль над Вовчанськом / Колаж Главред, фото: 38 окрема бригада морської піхоти

Сили оборони України поступово повертають під свій контроль місто Вовчанськ на Харківщині. Про це в ефірі телеканалу FREEДОМ розповів військовий оглядач Денис Попович.

За його словами, наразі українські військові будинок за будинком та вулиця за вулицею вибивають росіян із міста та повертають Вовчанськ під свій контроль.

Військовий оглядач зауважив, що російські окупанти, які опинилися в оточенні на території Вовчанського агрегатного заводу, перебувають у складній ситуації.

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"Рано чи пізно виявиться так, що ті солдати, які перебувають зараз на Вовчанському агрегатному заводі, втратять зв’язок із тими підрозділами, які перебувають за межами цього кільця оточення. У такій ситуації або здаватися, або вмирати", — сказав Попович.

Хто такий Денис Попович? Денис Попович – військовий оглядач. Працював у виданні Цензор.НЕТ, в газеті "Сегодня", був головним редактором видання "Судово-юридична газета", а також видання "Народна правда". У 2005-2014 роках працював в газеті "Комерсант-Україна", а з 1998 по 2005 рік - в газеті "Киевские Ведомости".

Бої на Харківщині - що відомо про ситуацію у Вовчанську

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, ситуація на всій лінії фронту залишається складною та динамічною. Окупанти продовжують штурмувати позиції українських захисників і подекуди мають успіхи. Однак ЗСУ вдалося створити ворогу додаткові проблеми на Харківщині, розповів генерал-лейтенант і військовий експерт Ігор Романенко.

Російські окупанти змушені використовувати "буханки" на Харківському напрямку через дефіцит броньованої техніки, що погіршує їхню ситуацію. Про це повідомляє аналітик з аналізу відкритих даних Юліан Рьопке.

За даними Інституту вивчення війни, Збройні сили України, ймовірно, оточили російських окупантів біля Вовчанського агрегатного заводу в Харківській області, контролюючи всі підступи до будівлі.

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