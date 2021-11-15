Сіль замість порошку: в Україні масово продають підроблений пральний порошок

Небезпечний порошок / pixabay

В Україні на одному з сайтів продають пральний порошок фальсифікованого відомого бренду.

До Держпродспоживслужби звернулася мешканка Рівненської області, яка повідомила, що в Інтернеті у фізичної особи придбала пральний порошок вартістю 620 гривень.

"При використанні порошку виявилося, що одяг не виправилася, запах свіжовистираної білизни був відсутній, а сам порошок схожий на кухонну сіль", — йдеться в повідомленні.

Як виявилося, маркування товару виявилася не чітка, розмита, що свідчить про фальсифікат продукту.

У Держпродспоживслужбі закликали українців, які стали жертвами шахраїв, відразу звертатися в поліцію.

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Напередодні повідомляли, що в Україні виявили м'ясні продукти з сальмонелою.

Як заявили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, продукти зажадали негайно вилучити з продажу і повідомили, хто виробник небезпечного продукту.

Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.

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