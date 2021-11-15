Сіль замість порошку: в Україні масово продають підроблений пральний порошок

У Держпродспоживслужбі закликали українців, які стали жертвами шахраїв, відразу звертатися в поліцію.
В Україні на одному з сайтів продають пральний порошок фальсифікованого відомого бренду.
До Держпродспоживслужби звернулася мешканка Рівненської області, яка повідомила, що в Інтернеті у фізичної особи придбала пральний порошок вартістю 620 гривень.
"При використанні порошку виявилося, що одяг не виправилася, запах свіжовистираної білизни був відсутній, а сам порошок схожий на кухонну сіль", — йдеться в повідомленні.
Як виявилося, маркування товару виявилася не чітка, розмита, що свідчить про фальсифікат продукту.
У Держпродспоживслужбі закликали українців, які стали жертвами шахраїв, відразу звертатися в поліцію.
Напередодні повідомляли, що в Україні виявили м'ясні продукти з сальмонелою.
Як заявили в Головному управлінні Держпродспоживслужби в Івано-Франківській області, продукти зажадали негайно вилучити з продажу і повідомили, хто виробник небезпечного продукту.
Нагадаємо, напередодні в Держпродспоживслужбі повідомили, що в Харкові також виявили морозиво з вмістом отруйної речовини.
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