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Російський "Ланцет" намагався "вбити" ЗРК IRIS-T, але щось пішло не так

Яна Ставська
1 серпня 2023, 17:36 оновлено 1 серпня, 17:42
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Від ЗРК розлетілися шматки фанери.
Російський 'Ланцет' намагався 'вбити' ЗРК IRIS-T, але щось пішло не так
Росіяни зганьбилися знищенням IRIS-T / Колаж Главред. Фото: скріншоти відео

Російські пропагандисти відзвітували про нібито ураження німецького зенітно-ракетного комплексу IRIS-T, який виконує завдання з протиповітряної оборони ЗСУ, на лінії бойового зіткнення. Але він виявився всього лише якісною підробкою.

На російському ресурсі "Военный обозреватель", підконтрольному кремлівським ЗМІ, вранці 1 серпня з'явилося відео, як дрон-камікадзе окупантів нібито знищує ЗРК. При цьому автори публікації стверджували, що було уражено реальну ціль.

На кадрах видно, що зв'язок з "Ланцетом" переривається, коли той наближається до об'єкта. Щоправда, на інших відео не видно жодної вторинної детонації внаслідок удару "Ланцета" по пусковій установці ППО.

відео дня

Понад те, помітно, що від "ЗРК" розлетілися шматки фанери, що є характерним для дерев'яного макета.

Як тільки пропагандисти зрозуміли, що ЗСУ обдурили окупантів, пост виправили і визнали, що витратили БПЛА на макет.

Дивіться відео, як ЗСУ спритно обдурили аеророзвідку росіян:

Російський 'Ланцет' намагався 'вбити' ЗРК IRIS-T, але щось пішло не так

Що відомо про Iris-t SLM

IRIS-t SLM-зенітний ракетний комплекс протиповітряної оборони (ППО) і протиракетної оборони (про) середнього радіусу дії розробки німецької компанії Diehl Defence. Призначений для знищення літаків, вертольотів, безпілотних літальних апаратів, крилатих і балістичних ракет. Розробка завершена в 2014 році, пише Вікіпедія.

Війна в Україні

Українські військові продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках, закріплюються на досягнутих рубежах, продовжують вогневе ураження ворога.

Як зазначив експерт Олексій Арестович, на півдні ЗСУ підійшли до Приютного й оточують угруповання росіян, що підтверджують самі окупанти. Водночас у районі Роботиного і Вербового у захисників відкрився вихід на основну лінію оборони окупантів.

Разом з тим, в Генштабі Естонії підкреслили, що українські захисники зараз намагаються досягати результатів, створюючи локальну кількісну, а також якісну перевагу. Начальник естонського Генштабу Ееро Ребо вважає, що сили на полі бою рівні.

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