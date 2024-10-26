Російські окупанти просунулися на Донеччині: у DeepState назвали напрямки

Загарбники просунулися в низці населених пунктів на сході.

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Російські окупанти просунулися на Донеччині/ колаж: Главред, фото: 22 окрема механізована бригада, росЗМІ

Коротко:

Армія РФ просунулася на Донеччині

Просування ворога було зафіксовано біля 6 населених пунктів

Російські окупаційні війська упродовж доби просунулися у низці населених пунктів Донецької області.

Про це повідомляють аналітики DeepState. Зазначається, що ворог просунувся в низці населених пунктів.

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"Ворог просунувся у Селидовому, Катеринівці, Вишневому, біля Шахтарська, Новодмитрівки та Богоявленки", – йдеться у повідомленні.

На інших ділянках фронту не було зафіксовано пересувань ворога або Сил оборони.

Що таке DeepState? DeepStateMap.Live — інтерактивна онлайн мапа бойових дій в Україні, яка дає можливість стежити за змінами лінії фронту та перебігом воєнних дій російсько-української війни, пише Вікіпедія.

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Раніше військові повідомляли, що ворог менш ніж за 30 км від Дніпропетровської області, ситуація критична. Російські окупанти продовжують наступати на Покровському напрямку.

Також раніше Главред повідомляв, що десантники ЗСУ знищили солдатів "елітної" бригади РФ. Українські військові ліквідували окупантів, які встановлювали міни, щоб перешкодити підрозділам ЗСУ.

Нагадаємо, аналітики зазначали, що Путін бреше про великі втрати ЗСУ на Курщині – в ISW пояснили мету глави Кремля. За оцінками головнокомандувача ЗСУ Олександра Сирського, втрати російських військ з 8 серпня на Курщині становлять 17 819 осіб.

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