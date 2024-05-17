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Прорвали лінію оборони, "але": Зеленський назвав темп наступу ворога у Харкові

Марія Николишин
17 травня 2024, 11:03
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Силам оборони вдалося стабілізувати лінію фронту на Харківщині, де останніми днями окупанти намагалися наступати.
Прорвали лінію оборони,
Російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони в Харкові / колаж: Главред, фото: Офіс президента, ОК "Захід"

Днями з'явилися повідомлення про те, що ворог нібито просунувся до бетонної лінії оборони в Харківській області, однак ця інформація не відповідає дійсності, сказав президент Володимир Зеленський під час зустрічі із журналістами.

Він наголосив, що російські окупанти дійшли лише до першої лінії оборони.

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"До бетонної лінії оборони ніхто не дійшов, це маячня, що там говорять. Ворог дійшов до першої лінії. Перша лінія – це не кордон, там неможливо будувати, тому що через відповідну зброю, якою працювали росіяни, наші люди гинули. Вони приблизно там зараз й знаходяться. Це є перша лінія, лінія, яку побудували на війні, під постійним вогнем, наші військові", – сказав він.

Глава держави також пояснив, що крім першої лінії оборони, є ще друга та третя. Першу та другу лінії захисту, ризикуючи життями, будували наші воїни під час регулярних атак з боку Росії. Натомість третю вже будувала місцева влада.

Зеленський наголосив, що всі 3 лінії оборони – вкрай важливі для захисту, однак найміцнішою, власне, є остання, оскільки її будували вже в спокійних та відносно безпечних умовах.

Хто такий Володимир Зеленський

Зеленський Володимир - український державний діяч, шостий і чинний Президент України з 20 травня 2019 року.. До вступу на посаду здобув популярність як шоумен, актор, комік, режисер, продюсер і сценарист. Був співвласником і художнім керівником "Студії Квартал-95" (2003—2019) та генеральним продюсером телеканалу "Інтер" (2010—2012).

Політичну кар'єру розпочав 2019 року та балотувався на виборах президента України 2019 року. За підсумками голосування обраний Президентом України, повідомляє Вікіпедія.

Наступ росіян на Харківщині - останні новини

Нагадаємо, ввечері четверга, 16 травня, у Харкові пролунала серія вибухів. Місто атакували вороші БпЛА типу "Шахед".

Наразі, росіяни підтягують резерви, щоб зберегти свій наступальний потенціал на Харківському напрямку, розповів очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Також відомо, що російські окупанти просунулися не більше ніж на 8 кілометрів від кордону в північній частині Харківської області й мають намір створити "буферну зону", а не просуватися вглиб Харківщини.

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