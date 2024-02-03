Росіяни націлились на стратегічне місто: в ЗСУ розповіли про бої на сході

В ЗСУ відзначили, що росіяни використовують авіацію для наступу на позиції українських військ на Лимано-Куп'янському напрямку.

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Росіяни наступають на позиції ЗСУ з використанням авіації / Колаж Главред, фото: 241 окрема бригада Сил територіальної оборони ЗСУ, 22 окрема механізована бригада

На Лимано-Куп’янському та Бахмутському напрямках за добу Сили оборони знищили понад 200 окупантів та близько 60 одиниць озброєння та військової техніки російських окупаційних військ. Про це повідомив начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш в ефірі телемарафону.

"Ситуація у смузі угруповання "Хортиця" залишається стабільно напруженою. Ворог продовжує перекидати свої резерви на лінію зіткнення. Зокрема на Бахмутському напрямку однією із ключових цілей залишається пробиття нашої лінії оборони в напрямку населеного пункту Часів Яр", - сказав Євлаш.

Він додав, що за минулу добу російські війська 415 разів обстріляли позиції Сил оборони України на Бахмутському напрямку. Крім того, в ході боїв вдалось знищити 48 одиниць військової техніки та озброєння ворога та ліквідувати 100 російських окупантів.

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Водночас, Ілля Євлаш вказує на те, що на Лимано-Куп'янському напрямку ворог продовжує наступ на позиції українських військових.

Він зазначив, що лише за минулу добу підрозділи Сил оборони відбили 11 атак противника, ліквідовано 111 окупантів та знищено 11 одиниць озброєння та військової техніки противника.

"5 разів ворог застосовував авіацію. Окрім того, 574 рази окупанти завдали обстрілів по позиціях Сил оборони", - сказав начальник прес-служби оперативно-стратегічного угруповання військ "Хортиця" Ілля Євлаш.

Ситуація на фронті

Аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Міністр оборони Росії Сергій Шойгу 2 лютого заявив, що російські війська зберігають "стратегічну ініціативу" вздовж усієї лінії фронту в Україні.

Російські загарбники намагаються облаштувати позиції всередині будинків у самій Авдіївці. У цей же час Сили оборони України стикаються з нестачею боєприпасів. Про це заявив співзасновник проекту DeepState Роман Погорілий.

На Бахмутському напрямку лінія бойового зіткнення залишається динамічною, деякі позиції переходять з рук в руки. Найгарячішими точками є населені пункти Богданівка, Іванівське та Кліщіївка. Про це повідомив полковник, командир батальйонно-тактичної групи 4-ї БрОП НГУ Сергій Сідорін.

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