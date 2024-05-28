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Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному

Юрій Берендій
28 травня 2024, 16:02
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В ЗСУ наголошують, що російські окупанти активізували штурмові дії на лівому березі Дніпра, водночас ситуація в Роботиному залишається складною.
Росіяни змінили ціль наступу на Півдні: що відомо про ситуацію в Роботиному
В ЗСУ прокоментували повідомлення РФ про захоплення Роботиного / Колаж Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, 4 окрема танкова бригада

Російські окупанти не можуть встановити повний контроль над населеним пунктом Роботине Запорізької області. Село зруйноване і прострілюється з обох сторін, ситуація на цьому напряку бойових дій залишається складно. Про це в ефірі FREEDOM розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня України Дмитро Плетенчук

За його словами, росіяни не можуть зайти в Роботине і представити реальні докази, що цей населений пункт, чи те, що від нього залишилося, перебуває під їхнім контролем.

"Тому там постійно — безуспішні спроби штурмів, серйозні втрати з того боку… Вони їх іноді припиняють, ці спроби", — розповів він.

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Плетенчук зазначив, що трапляються дні без штурмів на Роботинському плацдармі. Він додав, що наразі окупанти збільшили активність штурмових дій на лівому березі Дніпра в Херсонщині.

"Вони переключили більше зараз увагу на Кринки, де теж не можуть досягти якихось вагомих результатів. Але так, там ситуація така, що фактично постійно ця територія перебуває під вогнем", — додав речник Сил оборони півдня України.

Що відомо про Дмитра Плетенчука?

Дмитро́ Ві́кторович Плетенчу́к — український військовослужбовець, капітан 3 рангу, керівник пресцентру Сил оборони Півдня (з 22 квітня 2024).

З 2014 року працював у прес-службі миколаївського відділення "Правого сектора". З 2016 по 2020 рік служив пресофіцером у 406-й окремій артилерійській бригаді імені генерал-хорунжого Олекси Алмазова. З лютого по листопад 2022 року працював пресофіцером у Миколаївській ОДА. Після деокупації Херсона у листопаді 2022 року, пів року був начальником пресслужби в Силах оборони міста, а саме тактичної групи "Грім".

У травні 2023 року став речником командування ВМС ЗС України.

Бої на Півдні - що відомо про ситуацію в Роботиному

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, морські піхотинці ЗСУ покращили тактичне становище на лівому березі Дніпра в Херсонській області, розповів начальник Центру стратегічних комунікацій Сил оборони півдня Дмитро Плетенчук.

За словами полковника запасу та військового експерта Романа Світана, російські окупаційні війська намагаються просунутись в районі Роботиного Запорізької області та населеного пункту Старомайорське, що на межі Донецької та Запорізької областей. Він зазначив, що росіяни намагаються закріпитися в районі Работиного, однак надовго затриматись в селі в них не виходить.

Речник Української добровольчої армії (УДА) "Південь" Сергій Братчук повідомив, що незважаючи на повне зруйнування населеного пункту Кринки на лівому березі Дніпра внаслідок ворожих ударів, Сили оборони України все ще мають можливості для розширення плацдармів на цьому напрямку бойових дій.

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