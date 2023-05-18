Росія ракетами обстрілює Харків: чути сильні вибухи, під завалами можуть бути люди

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що зафіксовано потрапляння до приватного житлового будинку.

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Вибухи в Україні / Колаж Главред, фото pixabay, скріншот

Вдень, 18 травня, російські окупанти почали обстрілювати Харків. Місцева влада попереджає жителів про ракетний удар по місту.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов в Telegram повідомив, що попередньо є "приліт" у селі під Харковом.

"За попередньою інформацією, "приліт" був у с. Циркуни Харківського району. Зафіксовано попадання в приватний житловий будинок. Під завалами може перебувати людина", - написав Синєгубов.

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На місці працюють всі екстрені служби. Дані уточнюються.

Вибухи в Харкові

За словами начальника Харківського гарнізону Сергія Мельника, російські війська завдали по місту ударів з Бєлгорода, попередньо, з ЗРК С-300.

Мельник також попередив, що загроза нових ракетних ударів зберігається. Наразі у місті та області оголошено повітряну тривогу.

Ракетна атака Россі на Україна 18 травня

У ніч на 18 травня російські окупанти завдали ракетного удару по Україні - випустили 30 крилатих ракет морського, повітряного і наземного базування. 29 з них збиті захисниками українського неба.

У Повітряних силах України повідомили, що з 21:00 17 травня по 05:30 18 травня 2023 року російські окупанти здійснили кілька хвиль ракетних атак за різними напрямками.

"З літаків стратегічної авіації: двох Ту-160 і восьми Ту-95 випущені 22 крилатих ракети Х-101/Х-555. З кораблів у Чорному морі - 6 крилатих ракет "Калібр". А також дві крилаті ракети "Іскандер" з наземних оперативно-тактичних ракетних комплексів", - йдеться в повідомленні.

Силами та засобами протиповітряної оборони Повітряних Сил у взаємодії з іншими складовими Сил оборони України знищено 29 крилатих ракет.

Також збиті 2 ударних БПЛА "Shahed-136/131" і два розвідувальних БПЛА.

Дивіться відео про те, як РФ атакує Україну ракетами:

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