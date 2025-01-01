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"Росія йде на ризик": експерт назвав больову точку російських військ

Юрій Берендій
1 січня 2025, 15:25
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Окупований російськими військами кримський півострів став для ворога "валізою без ручки" через складність логістичних маршрутів, зазначив Лакійчук.
'Росія йде на ризик': експерт назвав больову точку російських військ
У російських військ є лише 2 виходи / Колаж Главред, фото: скріншот із відео

Коротко:

  • Крим став болючим місцем для російських військ
  • ЗСУ системно здійснюють вогневий вплив на окупований Росією півострів

Збройні сили України продовжують знищувати логістичні маршрути російської армії в Криму. Про це в ефірі телеканалу "Еспресо" повідомив керівник безпекових програм Центру глобалістики "Стратегія XXI" Павло Лакійчук.

Він зазначив, що Крим став слабким місцем для російських військ, які вважали, що його окупація стане стратегічною перевагою, але насправді все виявилося інакше.

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"Крим – це два входи на півночі: Чонгар та Перекоп, і один вхід на сході – Керченська протока, яка є потужною артерією, яку перерізати значно простіше. Цим і скористалися Сили оборони України, нищачи її як на вході, так і на виході", - зауважив Лакійчук.

На думку експерта, удари по Кримському мосту та Керченській поромній переправі завдали не лише болючих, але й нищівних втрат. Українські Сили оборони ведуть так звану формувальну операцію на Кримському півострові. Попри те, що зараз нечасто говорять про безпосередню військову перспективу звільнення Криму, українська армія робить усе можливе, щоб послабити ворога на південному напрямку та створити умови для майбутнього звільнення півострова.

"Тобто, через вогневий вплив, який здійснюють ЗСУ по Криму, він став для ворога "валізою без ручки". Росіянам доводиться забезпечувати сили, які перебувають на півострові, ризикованими маршрутами вздовж лінії фронту", - додав Лакійчук.

'Росія йде на ризик': експерт назвав больову точку російських військ
Що відомо про Кримський міст / Інфографіка: Главред

Удари по Криму - останні новини за темою

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, 30 грудня в окупованому Росією Севастополі пролунали вибухи, які окупанти пов’язали з атаками безпілотників — як повітряних, так і морських. Про це заявив так званий "губернатор" Михайло Розважаєв.

Крім того, у Криму дрон вразив корабель "Федір Урюпін", який Росія захопила у 2014 році. Хоча інцидент стався 23 грудня, відомості про нього з'явилися лише 26 грудня, повідомляє Telegram-канал "Кримський вітер".

Тим часом російські окупанти в Криму стикаються з проблемами в укріпленнях поблизу Кримського мосту, які руйнуються через природні фактори. Сезон штормів триватиме ще 2-3 місяці, що створить додаткові труднощі для окупантів, зазначив представник ВМС України Дмитро Плетенчук.

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Хто такий Павло Лакійчук?

Павло Лакійчук - військовий моряк у відставці. У період з 2013 до окупації Криму агресором Росією - керівник інформаційних проєктів аналітичного центру "Номос" у Севастополі. Був заступником головного редактора журналу "Чорноморська безпека".

Асоційований експерт Центру глобалістики "Стратегія ХХІ" у 2015-2016 роках.

Член координаційної ради Громадянської ліги "Україна-НАТО".

Керівник програм з безпеки Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

Сфера дослідницьких інтересів: національна безпека держави, міжнародне і морське право, євроатлантичне співробітництво та історія військово-морського мистецтва, зазначено на сайті Центру глобалістики "Стратегія ХХІ".

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