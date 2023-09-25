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Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені

Юлія Куришко
25 вересня 2023, 12:45 оновлено 25 вересня, 13:07
Прокудін повідомив, що одна авіабомба влучила по будівлі житлово-експлуатаційної контори, а ще одна авіабомба знищила житловий будинок.
Росіяни скинули авіабомби по ЖЕКу у Бериславі: є загиблі та поранені
На Херсон скинули авіабомби / колаж: Главред, фото: УНІАН, t.me/olexandrprokudin

Російські окупанти 25 вересня скинули чотири авіабомби на Берислав Херсонської області. Очільник Херсонської ОВА Олександр Прокудін, що через російський авіаудар по ЖЕКу у Бериславі загинули двоє людей.

"Одна з них влучили по будівлі житлово-експлуатаційної контори. Наразі відомо про одного загиблого та декількох травмованих. Ще одна авіабомба знищила житловий будинок", - повідомив Прокудін у своєму Telegram-каналі.

Очільник Херсонської ОВА розповів деталі російської атаки - травми несумісні з життям отримав 73-річний чоловік та 70-річна жінка. На момент ворожого удару вони перебували у приміщенні.

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"Ще двоє людей - поранені. 55-річний чоловік знаходиться у вкрай тяжкому стані. У нього перелом плеча, поранення грудної клітки та живота. Також до лікарні доставили 59-річну жінку з травмами спини та ніг. Потерпілим надається медична допомога", - йдеться у повідомленні.

Атака по Херсонщині

Нагадаємо, що РФ скинула авіабомбу по житловому кварталу Нової Каховки. Декілька російських літаків вилетіли із району Таганрога та випустили КАБ у бік Бериславського району, але одна з авіабомб упала у Новій Каховці.

Окупанти скинули авіабомби на дитсадок і житлові будинки Херсона. Дві керовані авіабомби російські загарбники скинули з літаків близько 4 години ранку. Є постраждалі та руйнування.

Росія "накрила" село на Херсонщині. Внаслідок російської атаки загинули шестеро людей, зокрема вбито майже всю сім'ю. Від отриманих травм помер також 12-річний син із цієї родини, лікарям не вдалося його врятувати.

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