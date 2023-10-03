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Росіяни наступали на позиції ЗСУ, але зазнали шалені втрати техніки та солдат

Юлія Куришко
3 жовтня 2023, 16:57 оновлено 3 жовтня, 17:44
На Авдіївському напрямку помітно збільшилася інтенсивних дій російських окупантів, повідомили у пресцентрі Сил оборони.
Росіяни наступали на позиції ЗСУ, але зазнали шалені втрати техніки та солдат
ЗСУ мають успіхи на Таврійському напрямку / колаж: Главред, фото: Командування Об'єднаних сил ЗСУ, 53 окрема механізована бригада

В Об'єднаному пресцентрі Сил оборони Таврійського напрямку повідомили, що українські військові за минулу добу знищили понад 260 російських окупантів та ще 20 одиниць військової техніки.

Як повідомили у пресцентрі у Facebook, що на Авдіївському напрямку помітно збільшилася інтенсивних дій російських окупантів. Росіяни безуспішно намагаються відновити втрачене положення в районі Авдіївки.

Українські військові успішно відбили штурмові дії ворога в районі східніше Степового на Донеччині. 10 невдалих атак окупанти провели в районах Мар’їнки та Новомихайлівки. Водночас на Шахтарському напрямку українські воїни завдали втрат та успішно відбили атаки противника поблизу Старомайорського і Рівнополя.

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Крім того, на Запорізькому напрямку окупанти безуспішно намагалися відновити втрачене положення західніше Вербового та південно-східніше Малої Токмачки Запорізької області.

"Підрозділи ракетних військ та артилерії Сил оборони таврійського напрямку протягом доби виконали 1 тисячу 198 вогневих завдань. Загальні втрати ворога склали 261 особу. 10 російських окупантів здалися в полон. Знищено 20 одиниць військової техніки противника. Зокрема, один танк, дві ББМ, сім артилерійських систем, п'ять одиниць автомобільної та п'ять – спеціальної техніки окупантів. Також знищено 8 складів боєприпасів ворога", - йдеться у повідомленні.

Ситуація на фронті: що відомо

Нагадаємо, що у ЗСУ назвали небезпечний напрямок, куди Росія масово стягує нові підрозділи й техніку. Мар'їнка - це фактично тил до Вугледара, де свого часу елітні війська країни-агресорки втратили значну кількість живою сили й техніки, намагаючись прорватися у місто.

Під Бахмутом тривають інтенсивні важкі бої. Ситуація стабільно напружена, проте контрольована. 629 разів противник обстрілював позиції Збройних сил України, повідомив начальник пресслужби Східного угруповання Ілля Євлаш.

Боєць ЗСУ розповів, як змінилися дії окупантів. На різних ділянках фронту спостерігається різна обстановка, проте вона взаємопов'язана і може впливати на події на інших напрямках, зауважив Ієвлєв. Кожен напрямок має свої особливості.

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війна в Україні ЗСУ контрнаступ ЗСУ
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