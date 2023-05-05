РФ вбила дочку відомого отоларинголога: Ліза Невара померла в лікарні після атаки на Краматорськ

Дівчинку разом з мамою з важкими опіками госпіталізували 29 квітня після російської атаки. У їхньому будинку спалахнула потужна пожежа.

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Єлизавета Невара померла в лікарні / Колаж: Главред, фото: facebook.com/kramuo,kramatorskpost.com

Українська школярка Єлизавета Невара, яка постраждала внаслідок удару російських окупантів 29 квітня по Краматорську, померла в лікарні. Медики впродовж тижня боролися за життя дитини, проте врятувати дівчинку не змогли.

Про смерть 16-річної Єлизавети 5 травня повідомив міський голова Краматорська Олександр Гончаренко.

"Дівчинка, яка була поранена внаслідок російського удару по Краматорську 29 квітня, померла в лікарні", - повідомив він у Facebook.

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В управлінні освіти Краматорської міської ради у Facebook повідомили, що Єлизавета Невара навчалася в Краматорській ЗОШ №10.

"Цього літа дівчина повинна була святкувати свій 17-й день народження. Смерть такої молодої людини - це страшна трагедія для всього суспільства. Ліза була тендітною дівчиною, тихою та дуже скромною. Вона була не лише прекрасною ученицею, а й привітною і доброю душею, завжди могла підняти настрій своїм друзям і вчителям", - йдеться у повідомленні.

Єлизавета Невара - дочка відомого лікаря-отоларинголога / Фото facebook

Ліза Невара - дочка відомого в Краматорську лікаря-отоларинголога Джона Невари.

Рік тому сім'я евакуювалася в Черкаську область, де Джон Вікторович очолив сільський фельдшерський пункт, але 8 березня цього року лікар раптово помер. Очевидно, після цього дівчина була змушена повернутися з евакуації додому, передає Kramatorsk Post.

У ніч на 29 квітня російські окупанти атакували Краматорськ за допомогою іранських дронів-камікадзе. Було пошкоджено три приватні будинки. У будинку, де знаходилися Ліза і її мама Олена, спалахнула потужна пожежа. Їх з важкими опіками госпіталізували в лікарню, стан постраждалих медики оцінювали як надважкий.

Пожежа в Краматорську / Фото kramatorskpost.com

Як повідомляв Главред, під час російської ракетної атаки на Умань, яка сталася в ніч на 28 квітня, загинула ціла сім'я. Напередодні трагедії чоловік разом із дружиною та їхньою дитиною приїхав до своєї мами.

Також у мережі з'явилося відео, як чоловік, який дивом вижив у ніч атаки РФ на Умань, зі сльозами на очах називає сусідів, з якими він вже ніколи не зможе зустрітися і поговорити.

Дивіться відео розповіді жінки, якій вдалося вижити разом з родиною під час ракетного удару окупантів по Умані:

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