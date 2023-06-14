Росія перекинула на аеродром у Бердянську 20 гелікоптерів - Схеми

Більшість гелікоптерів - це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ.

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РФ перекидає вертольоти до Бердянська / колаж: Главред, фото: Радіо Свобода, Міноборон РФ

Із початком контрнаступальних операцій ЗСУ на Запорізькому напрямку країна-агресорка Росія перекинула 20 військових гелікоптерів на аеродром у тимчасово окупованому Бердянську.

Загалом на окупованому аеродромі Бердянська на 13 червня перебували щонайменше 27 гелікоптерів армії РФ. Двадцять з них з’явились на летовищі нещодавно, про це повідомили у проєкті Радіо Свобода "Схеми", у розпорядженні якого є супутникові знімки Planet Labs за 13 червня.

За допомогою двох авіаційних експертів, "Схемам" вдалось ідентифікувати моделі гелікоптерів. А саме:

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5 вертольотів Ка-52;

9 вертольотів Мі-8 або Мі-24;

13 вертольотів Ка-29.

"Більшість гелікоптерів – це для підтримки сухопутних сил РФ та підсилення захисту від контрнаступу ЗСУ. Мі-8 можуть використовувати для евакуації, але скоріш їх також використовують для оперативного перекидання військових або оснащення ближче до полю бою", - зазначив авіаційний експерт Анатолій Храпчинський.

Росія накопичує гелікоптери у Бердянську / скріншот: Радіо Свобода

"Судячи з супутникових знімків, аеродром Бердянська нині використовується, як оперативний аеродром для розгортання частин армійської авіації РФ, які базуються в окупованому Криму. Це вкрай необхідно для них, оскільки в умовах віддаленого базування ефективна підтримка сухопутних військ - "робота по заявках" - неможлива", – повідомив військовий експерт Михайло Жирохов.

За словами експерта, російські гелікоптери, які базуються на летовищі у Бердянську, також можуть використовувати для екстреної евакуації поранених та перекидання військ і спорядження.

Контрнаступ: ЗСУ звільнюють окуповані території

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