РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

Російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" і однією фугасною.

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Наслідки удару по Слов'янській ТЕС / Колаж: Главред, Фото: suspilne.media

Удар по Слов'янській теплоелектростанції в неділю, 5 травня, завдали російські окупаційні війська.

Армія країни-агресора вдарила по території Слов'янської ТЕС п'ятьма ракетами. Про це йдеться в повідомленні "Суспільне Донбас".

Як розповів заступник начальника Миколаївської ГВА Володимир Проскунін, обстріл Слов'янської ТЕС російськими окупантами почався о 10:35.

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/ suspilne.media

Унаслідок атаки загарбників було пошкоджено низку об'єктів на території Слов'янської ТЕС, повідомив чиновник.

/ suspilne.media

За його даними, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" і однією фугасною.

/ suspilne.media

Повідомляють, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.

Удари РФ по Слов'янську - останні новини по темі

Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни вдарили ракетами по Слов'янську і Краматорську. У Краматорську окупанти влучили в промзону і приватний сектор, у Слов'янську вдарили по школі.

Як повідомлялося раніше, окупанти вдарили ракетою по дитячому садочку і підприємству в Слов'янську. Слов'янськ знову обстріляли. Ворожа ракета влучила в керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.

Що відомо про Слов'янську теплоелектростанцію ТЕС є конденсаційною електростанцією в місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області. Проектна потужність - 2100 МВт, встановлена - 880 МВт, фактична - 830 МВт. Належить ПАТ "Донбасенерго". З 2015 станція працює в режимі маневрування. 28 травня 2022 р. з метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей вирішено зупинити роботу Слов'янської ТЕС.

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