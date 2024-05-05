РФ підірвала Слов'янську ТЕС: окупанти вдарили п'ятьма ракетами, є руйнування

Удар по Слов'янській теплоелектростанції в неділю, 5 травня, завдали російські окупаційні війська.
Армія країни-агресора вдарила по території Слов'янської ТЕС п'ятьма ракетами. Про це йдеться в повідомленні "Суспільне Донбас".
Як розповів заступник начальника Миколаївської ГВА Володимир Проскунін, обстріл Слов'янської ТЕС російськими окупантами почався о 10:35.
Унаслідок атаки загарбників було пошкоджено низку об'єктів на території Слов'янської ТЕС, повідомив чиновник.
За його даними, російські військові завдали удару чотирма касетними ракетами з РСЗВ "Смерч" і однією фугасною.
Повідомляють, що люди внаслідок обстрілу не постраждали.
Удари РФ по Слов'янську - останні новини по темі
Раніше повідомлялося, що окупанти вдарили ракетою по житлових багатоповерхівках у центрі Слов'янська. Окупанти били по житлових кварталах з авіації, ЗРК "С-300", РСЗВ "Смерч", артилерії.
Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що росіяни вдарили ракетами по Слов'янську і Краматорську. У Краматорську окупанти влучили в промзону і приватний сектор, у Слов'янську вдарили по школі.
Як повідомлялося раніше, окупанти вдарили ракетою по дитячому садочку і підприємству в Слов'янську. Слов'янськ знову обстріляли. Ворожа ракета влучила в керамічний цех. Він майже повністю зруйнований.
Що відомо про Слов'янську теплоелектростанцію
ТЕС є конденсаційною електростанцією в місті Миколаївка поблизу Слов'янська Донецької області. Проектна потужність - 2100 МВт, встановлена - 880 МВт, фактична - 830 МВт. Належить ПАТ "Донбасенерго". З 2015 станція працює в режимі маневрування. 28 травня 2022 р. з метою збереження життя і здоров'я персоналу станції, а також у зв'язку з необхідністю евакуації працівників та членів їхніх сімей вирішено зупинити роботу Слов'янської ТЕС.
Інші новини:
- За секунду втратив усю родину: росіяни в Харкові вбили дружину і доньку військового
- "Терор проти житлових будинків": Зеленський відреагував на ранковий обстріл України
- "Мета досягнута": путінські поплічники цинічно прокоментували атаку по Україні
Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред