РФ стягнула тисячі солдатів: генерал назвав, звідки ворог може піти на штурм Києва

Навколо Києва кілька рубежів загальною довжиною близько 1000 км., наголосив Олександр Павлюк.

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Олександр Павлюк оцінив загрозу удару РФ з півночі / Колаж: Главред, Фото: скріншот, mil.ru

Перший заступник міністра оборони України генерал-лейтенант Олександр Павлюк, який на початку вторгнення РФ у 2022 році організував та забезпечив оборону Києва, прокоментував ймовірність повторного наступу росіян на столицю України.

Як наголосив він в інтерв'ю Фокусу, Київська область досить потужно підготувалася до можливого нового наступу російських окупантів.

"Ми створили угруповання на кордоні з Білоруссю, яке гідно зустріне ворога, якщо він наважиться. Довкола Києва кілька рубежів загальною протяжністю близько 1000 км. Створено потужну систему оборони, яку так просто пройти буде неможливо. Весь кордон з Білоруссю зараз — суцільні завали та мінні поля. Є артилерія, спланована робота снайперських і мобільних вогневих груп. Тож якщо вони спробують, далі кордону не пройдуть", — сказав Павлюк. відео дня

Чисельність російських військ на північному кордоні

У свою чергу, командувач ОСУВ "Північ" генерал-лейтенант Сергій Наєв зазначив, що Росія зосередила біля північного кордону України угруповання з 19 тис. військових, які проводять обстріл прикордонної зони і ведуть розвідку.

За його словами, Росія розгорнула угруповання військ загальною чисельністю близько 19 тис. осіб, на озброєнні яких перебувають танки, бойові броньовані машини, артилерійські та реактивні системи, засоби ППО та оперативно-тактичні ракетні комплекси.

"Росія продовжує відкриту збройну агресію проти України з територій Брянської, Курської та Бєлгородської областей. Підрозділи противника ведуть розвідку, здійснюють обстріли прикордонних районів, застосовують авіацію та БпЛА-камікадзе, завдають ракетних ударів балістичними та крилатими ракетами. Окрім військових об’єктів, Росія намагається знищити енергетичну, транспортну та промислову інфраструктури, завдає цинічних ударів по житлових масивах, медичних та освітніх закладах, торгівельних центрах, складах з гуманітарними вантажами", - розповів Наєв Укрінформу .

У той самий час ознак формування ударних угруповань військ противника, які можуть здійснити наступ північ, поки немає. ЗСУ продовжують стежити за ситуацією.

Раніше в ГУР розкрили нові плани Росії втягнути у війну Білорусь . Агресор Росія може піти на реалізацію провокації, щоби втягнути республіку Білорусь у розв'язану Москвою війну проти України, сказав Андрій Юсов.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про те, що Сили оборони відбили прорив ДРГ на Сумщині . Вночі 12 жовтня російська ДРГ намагалася проникнути на територію Сумщини у напрямку одного з інфраструктурних об'єктів. Бійці ТРВ відбили спробу прориву.

У Центрі інформаційного опору при СЗГ ЗСУ раніше повідомили, що Росія та Білорусь готують провокацію проти України . За даними ЦНС, російські та білоруські війська мають намір атакувати дроном нафтобазу в Брестській області та звинуватити у цьому Київ. Провокація розрахована на зниження рівня підтримки України із боку Заходу.

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