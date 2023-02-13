РФ може напасти на одну з країн НАТО: майор ЗСУ пояснив ціль Путіна

Напад на країну Альянсу може статися у найближчі місяці. Така провокація матиме під собою задуману Путіним підступну мету.

РФ може напасти на одну з країн НАТО, вважає майор запасу ЗСУ/ ua.depositphotos.com, УНІАН

Країна-агресорка РФ у найближчі місяці може напасти на одну з країн Північноатлантичного альянсу. Такою провокацією російський диктатор Володимир Путін може спробувати втягнути НАТО у пряме протистояння з Росією.

Такий підступний план Кремля покликаний показати росіянам, нібито РФ і справді воює з Альянсом. Адже саме такий наратив постійно поширювала російська пропаганда. Таку думку висловив ветеран російсько-української війни, майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман в інтерв’ю "Обозревателю".

Він зазначає, що поточний наступ, який намагається проводити РФ, проходить для країни-агресорки неуспішно. Тому Кремль після невдалого наступу може зробити паузу у війні, і використати її для підготовки нового наступу, у який може піти у травні чи червні.

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Крім цього, цю паузу РФ може використати для того, щоб вчинити провокації проти однієї з країн НАТО.

"Думаю, протягом цієї паузи Кремль може вчинити спробу розв’язати ще одну війну. Це може бути атака на Польщу, це може бути Близький Схід. Де завгодно. Це з одного боку. А з іншого – вони все-таки намагатимуться домовитися за допомогою свого лобі в Європі, щоб ми пішли на якісь перемовини й оголосили перемир’я", – поділився своїм прогнозом експерт.

Провокація проти країни НАТО може бути спрямована на те, щоб подивитися, як Альянс відпрацює статтю 5 свого Статуту – втрутиться чи ні у ситуацію.

За словами майора Гетьмана, Росії важливо, щоб ця країна, проти якої буде спрямована провокація, безпосередньо відповіла на такі дії РФ. Адже в Росії постійно поширюють наративи, нібито вони "воюють з НАТО".

"(РФ потрібно – ред.) може, щоб якийсь літак збили, будь-що. Їм потрібен інформаційний привід, з якого вони роздують велику хвилю", – зазначає майор.

Однією з цілей такої провокації може бути спроба витіснити тему війни в Україні з перших шпальт західних медіа, додав Гетьман.

Чи можливе пряме військове протистояння між РФ і НАТО

Раніше політтехнолог Михайло Шейтельман висловив думку, що НАТО вступить у війну на боці України у двох випадках – через Білорусь та застосування ядерної зброї Росією. Якщо Білорусь наважиться вступити у війну проти України, Альянс може вступити у війну з Білоруссю, а не з РФ. Жорстким сценарієм, на думку Шейтельмана, буде будь-яке застосування ядерної зброї Росією.

Також раніше міністр оборони Олексій Резніков висловив думку, що країна-агресорка Росія не піде на пряме зіткнення з Північноатлантичним альянсом. Диктатор РФ Володимир Путін добре розуміє, що таку війну він програє дуже швидко.

Нагадаємо, російський політолог і публіцист Андрій Піонтковський зазначав, що НАТО може піти на військове зіткнення з РФ, якщо Росія спробує використовувати ядерну зброю або обстріляє конвої з технікою для України.

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