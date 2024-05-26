РФ атакувала Україну 'Кинджалами' та десятками 'Шахедів': скільки цілей вдалось збити

В Повітряних силах ЗСУ зазначили, що роботу сил противповітрянох оборони було зафіксовано в межах 9 областей України.

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РФ завдала масованого удару по Україні / Колаж Главред, фото: УНІАН, Міноборони РФ

У ніч на 26 травня російські окупаційні війська завдали комбінованого удару по Україні із застосуванням 14 ракет, зокрема 2 аеробалістичних ракет "Кинджал", та 31 БПЛА типу "Шахед". Силам ППО вдалось знищити 12 російських ракет повітряного базування та 31 дрон-камікадзе. Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив командувач Повітряних Сил генерал-лейтенант Микола Олещук.

За його словами, ворог атакував Україну двома аеробалістичними ракетами типу "Кинджал" з Тамбовської області РФ. Пуски було здійснено із літаків МіГ-31К.

Крім того, Росія використала для удару по Україні 12 крилатих ракет Х-101/Х-555 із застосуванням літаків стратегічної авіації Ту-95. Пуски ракет було зафіксовано із Саратовської області РФ.

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Пуски 31 БпЛА типу "Shahed-131/136" було здійснено з Приморсько-Ахтарська, російського Єйська та з мису Чауда, що в тимчасово окупованому Криму.

"В результаті протиповітряного бою зенітними ракетними підрозділами, винищувальною авіацією, засобами РЕБ Повітряних Сил та мобільними вогневими групами Сил оборони України збито:

12 крилатих ракет Х-101/Х-555;

31 ударний БпЛА "Shahed-131/136", - написав Олещук.

Зазначається, що Повітряні цілі знищувались у Миколаївській, Одеській, Дніпропетровській, Полтавській, Запорізькій, Хмельницькій, Кіровоградській, Вінницькій та Чернігівській областях.

Інфографіка: Повітряні сили ЗСУ

Хто такий Микола Олещук Микола Миколайович Олещук (нар. 25 травня 1972, м. Луцьк) — український воєначальник, генерал-лейтенант. Командувач Повітряних сил Збройних сил України (від 9 серпня 2021). Має звання Героя України, пише Вікіпедія. Неодноразово залучався до виконання бойових (службових) завдань у складі сил та засобів антитерористичної операції та операції об'єднаних сил на території Донецької та Луганської областей. Під час повномасштабного російського вторгнення генерал-лейтенант Микола Олещук організував ефективну протиповітряну оборону Києва, Одеси, Львова, Дніпра тощо. Завдяки рішенням генерал-лейтенанта вдалося вивести з-під удару літаки бригад тактичної та транспортної авіації, провести успішне застосування авіації, зенітних ракетних військ та не допущено панування ворожих літаків у повітрі.

Масований удар по Україні 26 травня - наслідки обстрілу

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, у ніч з 25 на 26 травня Росія завдала масованого повітряного удару з використанням ракет і ударних безпілотників Shahed. Про це повідомило командування Повітряних сил ЗСУ.

Перед цим, у Повітряних силах ЗСУ повідомили про зліт з аеродрому "Оленья" групи стратегічних бомбардувальників Ту-22м3.

Згодом Росія здійснила ракетні удари стратегічними бомбардувальниками по Україні, що призвело до оголошення повітряної тривоги в багатьох областях. Зафіксовано пуски ракет з декількох бортів Ту-95мс з району Енгельса, про що також повідомили Повітряні сили.

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