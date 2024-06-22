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Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України

Юрій Берендій
22 червня 2024, 10:09
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Екс-очільник МЗС України зазначає, що у західних країн стався перелом у питання допомоги Україні та дозволу завдавати удари їх зброєю по території РФ.
Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України
На Заході прийняли жахливе рішення для Росії / Колаж Главред, фото: Офіс президента, СтратКом ЗСУ

Процес надання Україні дозволу завдавати ударів по території РФ далекобійними ракетами (до 300 кілометрів) прискориться. Захід перейшов власні "червоні лінії", які стримували їх у прийнятті рішень щодо війни в Україні останні 2 роки. Про це під час чату на Главреді заявив дипломат, колишній міністр закордонних справ України, керівник Центру досліджень Росії Володимир Огризко.

За його словами, США все ще вагаються і шукають виправдання, чому не можна діяти, тоді як Європа, яка ближча до загрози, вже зробила свій вибір. Невеликі країни, такі як Данія, Нідерланди та північні країни, демонструють вражаючу зовнішньополітичну активність та сміливість.

"Я вже не кажу про Францію, яка зараз відіграє унікальну роль і стає прикладом політичного лідерства. Гадаю, такого ж ми маємо очікувати і від Німеччини, хоча тут є певні моменти. Але за обсягами допомоги Німеччина зараз вийшла в лідери і допомагає Україні всім, чим може. І інформація про те, що німці дадуть черговий Patriot, є тому підтвердженням", - вказує він.

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Дипломат додав, що перелом щодо допомоги західних країн Україні вже стався.

"Рішення саміту G7, зокрема, про використання російських грошей є підтвердженням того, що нарешті на Заході стали реалістично дивитися на те, що таке Росія, і зрозуміли, що з нею не можна домовитися. А Путін цьому активно допомагає: останній божевільний "план миру" просто підтвердив неадекватність російського диктатора. А отже, зрозуміло, що треба щось із цим робити", - сказав Огризко.

Він висловив думку, що Захід продовжить рухатися вперед. Однак це не означає, що Захід прагне розпаду Росії і появи 15 нових постросійських держав на її місці.

"На жаль, це не так. Але хіба 1991 року історія послухалася американського президента чи британського прем'єра, які так само не хотіли розпаду СРСР? Просто є об'єктивні речі, про які ми з вами щойно говорили, і які підточують зсередини цю досить трухляву конструкцію", - наголосив дипломат.

Екс-глава МЗС згадав про очільника "Вагнера" Євгена Пригожина, який міг би досягти Москви, якби пройшов ще 200 кілометрів. Він зазначив, що тоді лише диво врятувало путінський режим від падіння, адже військові просто спостерігали і не підтримували російського диктатора.

"А деякі люди розмахували прапорцями і підтримували Пригожина. Тому дуже багато речей свідчать про те, що режим гнилий і впаде", - робить висновок він.

Огризко підсумовує, що для західних партнерів це наразі найгірший сценарій, оскільки вони не знають, як діяти далі.

"Моя відповідь проста: сідати думати, формулювати свою політику, писати сценарії, розуміти, з ким треба вже зараз починати працювати всередині Росії тощо", - вказав він.

Стався перелом: на Заході прийняли жахливе рішення для РФ - екс-глава МЗС України
На яку відстань можна бити по Росії західним озброєнням / Інфографіка: Главред

Хто такий Володимир Огризко

Володимир Огризко – український дипломат, міністр закордонних справ України з грудня 2007 до березня 2009, надзвичайний і повноважний посол України (1996).

У Міністерстві закордонних справ (спочатку УРСР, потім – незалежної України) – з 1978 року. Перша посада Огризка у зовнішньополітичному відомстві - аташе відділу печатки, яку він отримав відразу після закінчення Київського державного університету ім.Т.Шевченка .

1992 року Огризку присвоєно ранг надзвичайного та повноважного посла України. З 1992 по 1996 р. він служив радником, радником-посланником посольств України у ФРН та Австрії. Наступні три роки керував Управлінням зовнішньої політики, головним управлінням із питань зовнішньополітичної діяльності Адміністрації президента України.

У 1999-2004 роках - надзвичайний та повноважний посол України в Республіці Австрія та постійний представник України при міжнародних організаціях у Відні. Ще рік – посол з особливих доручень МЗС України. З лютого 2005-го – перший заступник міністра закордонних справ Бориса Тарасюка.

18 грудня 2007-го призначений на посаду міністра закордонних справ України у коаліційному уряді Юлії Тимошенко. 3 березня 2009 року звільнено Верховною Радою з ініціативи Кабміну.

17 березня 2009-го призначений президентом Ющенком на посаду першого заступника секретаря Ради національної безпеки і оборони України Раїси Богатирьової. Залишив посаду разом із звільненням з посади Ющенка в лютому 2010 року.

У вересні 2010 року Огризко вступив до партії Наша Україна. У липні 2012 року він склав повноваження члена президії та заступника голови політради партії та припинив своє членство у ній.

З вересня 2014 року дипломат керує аналітико-інформаційним Центром досліджень Росії. Пише статті для таких ЗМІ, як "Новое время", "Українська правда".

З 2022 року проректор з міжнародної діяльності в Київському університеті імені Бориса Грінченка.

Удари по Росії західним озброєнням - позиція США щодо ударів по РФ

Нагадаємо, як раніше повідомляв Главред, президент США Джо Байден виступив проти надання Україні можливості використовувати американське озброєння для ударів по військовим цілям у глибокому тилу Російській Федерації.

Водночас, як заявив прес-секретар Пентагону генерал-майор Пет Райлер, Сполучені Штати дозволили українським військам використовувати далекобійні ракети для атак на території РФ, а не лише в Харківській області.

За даними Генштабу ЗСУ, Сили оборони успішно вразили ряд об'єктів нафтопереробної галузі та інші важливі цілі в Росії у ніч на 20 червня.

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