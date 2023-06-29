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Політик розповів, за яких обставин "оскаженілий" Путін зможе вдарити ядерною зброєю

Юлія Куришко
29 червня 2023, 03:15
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Путін не здається імпульсивною людиною, вважає Ілля Пономарьов.
Політик розповів, за яких обставин 'оскаженілий' Путін зможе вдарити ядерною зброєю
Чи застосує Путін ядерну зброю? / колаж: Главред, фото: Главред, ua.depositphotos.com, скріншот: відео Telegram

На сайті Главред відбувся чат із координатором політичного центру Легіону Свобода Росії, екс-депутатом Держдуми РФ, єдиним, хто голосував проти анексії Криму. Політик також поділився своїми міркуваннями щодо того, чи може Путін вдарити ядерною зброєю.

"Путін мені не здається імпульсивною людиною. Безумовно, він має вкрай специфічний погляд на світ, сильно спотворений, у порівнянні з поглядом нормальної людини. Він робить помилки. Наприклад, коли ухвалив рішення про початок широкомасштабного вторгнення - ця помилка базувалася на неправильній розвідувальній інформації, яка була у Путіна. Але якби ця інформація була правильною, його поведінка була б досить раціональною", - пояснив Пономарьов.

Експерт також наголосив, що не бачить зараз жодних причин, чому Путін міг би застосувати ядерну зброю.

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"Бачу в цьому тільки мінуси від такого кроку. Момент, коли з'явиться ймовірність психологічного надлому, настане тоді, коли війська стоятимуть на підступах біля Москви. До цього моменту Путін буде запевняти, що все нормально, ситуація під контролем, і буде щиро вірити в це", - зазначив політик.

Він також порівняв Путіна із Гітлером та навів приклад з історії.

"Якщо ми подивимося на приклад Гітлера, то побачимо рівно те саме: Гітлер, навіть коли вже в Берліні йшли битви, говорив про вундерваффе і можливість перелому. Думаю, в даному випадку буде те саме. Суто психологічно він буде чіплятися за останню соломинку. Ну, а коли настане фінальна фаза - а кого власне бомбити, Воронеж?", - підсумував Пономарьов.

Хто такий Ілля Пономарьов

Ілля Пономарьов – російський політичний діяч, підприємець у галузі високих технологій. Депутат Державної думи Росії 5-го і 6-го скликань (повноваження припинені достроково). Має громадянство України, розмовляє українською мовою. У серпні 2014 року був змушений покинути Росію, з 2015 року перебуває у США, пише Вікіпедія.

Ядерна зброя Росії в Білорусі

Нагадаємо, що Лукашенко похвалився, що в Білорусь привезли ядерну зброю від Путіна. Російський диктатор Олександр Лукашенко заявив, що країна-агресор Росія почала постачати до Білорусі тактичну ядерну зброю.

Подоляк прокоментував ядерні погрози Лукашенка. Директор Білорусі Олександр Лукашенко намагається створити для агресора Росії можливості впливу на розв'язану проти України війну, вважає Михайло Подоляк.

Росія розмістить у Білорусі ядерну зброю. Агресорка Росія не передає Білорусі тактичну ядерну зброю – повний контроль над озброєннями залишиться за Москвою, сказав глава Сергій Шойгу.

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