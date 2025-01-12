Погода зруйнувала всі плани: офіцер розповів, з якими труднощами зіткнувся ворог

Тепла погода взимку вплинула на стратегію російських військ.

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В окупантів все пішло не за планом / Колаж: Главред, фото: 53 окрема механізована бригада імені князя Володимира Мономаха, Міноборони РФ

Російським окупантам не вдається повністю використати свій військовий потенціал на фронті через погодні умови. Про це повідомив офіцер бригади "Рубіж" Національної гвардії України Володимир Черняк в ефірі телеканалу "Ми Україна".

За словами офіцера, армія РФ вже давно почала використовувати резерви людей і техніки, які були заплановані для зимової кампанії, але це не вдається в умовах бездоріжжя.

"Очевидно, вони (окупанти - ред.) очікували, що все замерзне, і річки в тому числі. Це дало б їм можливість використовувати свою бронетехніку на повну, посилити свою піхоту танками, БТР і піти в повноцінний наступ. Проте з сучасними погодними умовами, станом, якими вони є зараз, це практично неможливо", – пояснив Черняк. відео дня

Офіцер НГУ зазначив, що в таких погодних умовах важко застосовувати навіть розвідувальні дрони через постійні перепади вологості та температури.

"На нашому напрямку противник використовує той ресурс, якому все одно, – піхоту", – підсумував він.

Ситуація на фронті - останні новини

Як писав Главред, російські окупаційні війська уникають прямого штурму міст Покровськ і Мирноград, натомість намагаючись обійти їх, щоб уникнути інтенсивних боїв. Речник ОСУВ "Хортиця" майор Віктор Трегубов зазначив, що росіяни уникають лобових атак, обираючи маршрут через малі населені пункти, переважно на південь від міст.

Тим часом військовий експерт Павло Нарожний повідомив, що українські захисники в Кураховому перебувають у вкрай складній ситуації, і відхід ЗСУ з міста виглядає цілком обґрунтованим та неминучим. Він підкреслив, що близько 30% площі міста ще перебувають або перебували під контролем ЗСУ. Проте, за його прогнозом, противник невдовзі знищить усі позиції, де можуть утримуватися українські бійці, і перекриє лінії постачання — це лише питання часу.

Крім того, журналіст Віталій Портников вважає, що Путін націлився на нові області України. За його словами, тактичні задачі першого порядку для Збройних сил РФ - вийти на адміністративні кордони Донецької, Луганської, Херсонської та Запорізької областей.

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