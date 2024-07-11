Осколок влетів у спину: що відомо про лікаря у закривавленій формі з Охматдиту

Фото хірургу з Охматдиту Олега Голубенка розлетілось по всьому світу. Він прийшов розбирати завали у закривавленій формі одразу після того, як завершив операцію.

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Лікар у закривавленій формі розбирав завали в Охматдиті після операції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Охматдит, ДСНС

Російські окупанти жорстоко вдарили своєю ракетою по найбільшій у Європі дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Одразу після цього на місце влучання прибули сотні людей, розбирали завали, намагалися врятувати постраждалих, приносили їжу та воду. Тоді у Мережі розлетілося фото лікаря у закривавленому одязі, який прийшов розбирати завали одразу після того, як зробив операцію дитині. Це був щелепно-лицевий хірург Олег Голубенко. Про це розповідає ТСН.

День 8 липня починався для лікаря як зазвичай. Спершу "п'ятихвилинка", після цього підготовка до операції і сама операція. Дитина вже лежала на операційному столі під наркозом, лікарі розпочали хірургічне втручання.

"Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила: якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо, але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині", - згадує Олег Голубенко.

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Саме у той момент він та колеги почули перші вибухи. Вони були переконані, що російські ракети не полетять на дитячу лікарню, але намагалися якомога швидше закінчити операцію.

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже: "Десь збивають ракети". Ну ми кажемо, пришвидшимось трошки, закінчимо вже. Але там нам ще залишалась десь годинка працювати. І потім – якийсь свист і опинився на підлозі. Скло летить, вікна лежать. Я кажу: "Всі живі? Все нормально? Це "прильот"?" Анестезіолог каже: "Я тут, я тут". Апарат під час "прильоту" просто зламався, він розбився", - каже лікар.

Лікарі підвелися, перевірили одне одного, чи з усіма все гаразд. В той момент розпочалася справжня боротьба за життя дитини на операційному столі, адже апарат, який подавав кисень, просто зламався через ракетний удар. Анестезіолог Ярослав Іванов перевів дитину на ручне дихання. Лікарі швидко оглянули малюка і спустили його на другий поверх до реанімації. Тоді вони ще не знали, що російська ракета влучила прямо в "Охматдит" - у відділення токсикології.

Олег Голубенко думав в той момент про всіх, але не про себе. Він одразу зателефонував вагітній дружині та сказав, що з ним все добре. Він не хотів, щоб його кохана хвилювалася. Тоді хірург побіг розбирати завали. Закривавлений одяг був через осколок, який застряг у спині. Лікар зізнається, що у той момент навіть не відчував болю. Олег Голубенко навіть не думав про те, що йому потрібен час на відновлення.

Фото Олега Голубенка у закривавленій формі, яке розлетілось по всьому світу, можна подивитись ТУТ

"Знаєте, особливо відновлюватися нема часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми обговорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав вцілілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками", - розповідає він.

Олег Голубенко зізнається, що не вважає себе героєм, він виконує свою роботу - оперує та рятує діток. Водночас він зізнається, що був приємно здивований тим, наскільки швидко відреагували українці на трагедію та скільки людей прийшло на допомогу.

"Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе – хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили, закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці", - каже хірург.

Лікар називає цей ракетний удар величезною трагедією і хоче побачити від світових партнерів конкретні дії, які зможуть зупинити жорстокого ворога - Росію.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

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