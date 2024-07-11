УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Осколок влетів у спину: що відомо про лікаря у закривавленій формі з Охматдиту

Ангеліна Підвисоцька
11 липня 2024, 18:37оновлено 11 липня, 19:24
220
Фото хірургу з Охматдиту Олега Голубенка розлетілось по всьому світу. Він прийшов розбирати завали у закривавленій формі одразу після того, як завершив операцію.
удар по Охматдету, врач Олег Голубенко
Лікар у закривавленій формі розбирав завали в Охматдиті після операції / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео, Охматдит, ДСНС

Російські окупанти жорстоко вдарили своєю ракетою по найбільшій у Європі дитячій лікарні "Охматдит" у Києві. Одразу після цього на місце влучання прибули сотні людей, розбирали завали, намагалися врятувати постраждалих, приносили їжу та воду. Тоді у Мережі розлетілося фото лікаря у закривавленому одязі, який прийшов розбирати завали одразу після того, як зробив операцію дитині. Це був щелепно-лицевий хірург Олег Голубенко. Про це розповідає ТСН.

День 8 липня починався для лікаря як зазвичай. Спершу "п'ятихвилинка", після цього підготовка до операції і сама операція. Дитина вже лежала на операційному столі під наркозом, лікарі розпочали хірургічне втручання.

"Десь через 45 хвилин після її початку оголосили повітряну тривогу. У нас є чіткі правила: якщо тривога застає нас під час операції, ми її завершуємо, але нову вже не починаємо. На той момент ми були приблизно на середині", - згадує Олег Голубенко.

відео дня

Саме у той момент він та колеги почули перші вибухи. Вони були переконані, що російські ракети не полетять на дитячу лікарню, але намагалися якомога швидше закінчити операцію.

"Ми почули вибухи під час операції, анестезіолог каже: "Десь збивають ракети". Ну ми кажемо, пришвидшимось трошки, закінчимо вже. Але там нам ще залишалась десь годинка працювати. І потім – якийсь свист і опинився на підлозі. Скло летить, вікна лежать. Я кажу: "Всі живі? Все нормально? Це "прильот"?" Анестезіолог каже: "Я тут, я тут". Апарат під час "прильоту" просто зламався, він розбився", - каже лікар.

Лікарі підвелися, перевірили одне одного, чи з усіма все гаразд. В той момент розпочалася справжня боротьба за життя дитини на операційному столі, адже апарат, який подавав кисень, просто зламався через ракетний удар. Анестезіолог Ярослав Іванов перевів дитину на ручне дихання. Лікарі швидко оглянули малюка і спустили його на другий поверх до реанімації. Тоді вони ще не знали, що російська ракета влучила прямо в "Охматдит" - у відділення токсикології.

Олег Голубенко думав в той момент про всіх, але не про себе. Він одразу зателефонував вагітній дружині та сказав, що з ним все добре. Він не хотів, щоб його кохана хвилювалася. Тоді хірург побіг розбирати завали. Закривавлений одяг був через осколок, який застряг у спині. Лікар зізнається, що у той момент навіть не відчував болю. Олег Голубенко навіть не думав про те, що йому потрібен час на відновлення.

Фото Олега Голубенка у закривавленій формі, яке розлетілось по всьому світу, можна подивитись ТУТ.

"Знаєте, особливо відновлюватися нема часу. Так, я вже сьогодні був на роботі, як і всі мої колеги. Звісно, ми обговорили те, що сталося, але потім просто пішли працювати далі. Я перевірив свій кабінет, пошукав вцілілі інструменти, розібрав книжки, які були завалені уламками", - розповідає він.

Олег Голубенко зізнається, що не вважає себе героєм, він виконує свою роботу - оперує та рятує діток. Водночас він зізнається, що був приємно здивований тим, наскільки швидко відреагували українці на трагедію та скільки людей прийшло на допомогу.

"Мене вразила швидкість, з якою люди відреагували і прийшли на допомогу. Особливо багато було молоді. У корпусі, де я працюю, вже майже все прибрано. Наша адміністрація робить все можливе, щоб якнайшвидше відновити роботу лікарні в повному обсязі. Чесно кажучи, я навіть не дивився на годинник того дня, тому не можу сказати, скільки точно часу тривали роботи. Але людей було багато, і вони робили все можливе – хтось прибирав, хтось приносив воду, хтось координував роботи. Виносили цеглу, віконні рами, підвіконня, все ретельно очистили, закрили вікна плівкою та фанерою. Люди просто молодці", - каже хірург.

  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt
  • Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит"
    Наслідки удару РФ по лікарні "Охматдит" Facebook/ndslohmatdyt

Лікар називає цей ракетний удар величезною трагедією і хоче побачити від світових партнерів конкретні дії, які зможуть зупинити жорстокого ворога - Росію.

Масований ракетний удар РФ по Україні 8 липня - останні новини за темою

У понеділок вранці, 8 липня, РФ завдала масованого удару по Україні, вибухи прогриміли в багатьох регіонах. У Києві влучання було по корпусах дитячої лікарні "Охматдит" у Шевченківському районі. Також у пабліках з'явилося безліч фотографій і відеороликів, на яких видно руйнування в одному з корпусів цього медзакладу.

Постраждали від атаки РФ також інші райони столиці - пошкоджено об'єкти інфраструктури та житлові будинки.

Президент України Володимир Зеленський розповів про рятувальну операцію після удару РФ. Він зазначив, що кількість загиблих зросла до 38, поранено - 190 осіб.

Нещодавно стало відомо про імена пілотів, які вдарили по дітях в Охматдиті. Зазначається, що аналітики інтернет-спільноти Molfar ідентифікували пілотів МІГів, військових із військової частини 06987 аеродрому базування "Енгельс" і військової частини 33310 із "Шайківки".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

новини Києва війна в Україні Охматдет вторгнення Росії ракетний удар Ракетна атака на Україну
Реклама

Головне за день

Спека більше 40 градусів: де буде задуха, а які регіони накриє дощем

Спека більше 40 градусів: де буде задуха, а які регіони накриє дощем

19:44 Синоптик
Графік вимкнення світла на 12 липня: у які години будуть жорсткі обмеження

Графік вимкнення світла на 12 липня: у які години будуть жорсткі обмеження

19:08 Україна
Осколок влетів у спину: що відомо про лікаря у закривавленій формі з Охматдиту

Осколок влетів у спину: що відомо про лікаря у закривавленій формі з Охматдиту

18:37 Україна
Всі головні новини
Реклама

Популярне

Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: Щоб вам так співалося 5707

Жінка Козловського поцапалася з Фаріон через його службу: "Щоб вам так співалося"

Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16 2700

Росія влаштувала істерику на тлі відправки в Україну перших F-16

Медведєв знову вибовкав плани Кремля 2234

Медведєв знову вибовкав плани Кремля

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість 2025

Спека буде навіть вночі, але не скрізь: у які області грозові дощі принесуть свіжість

Останні новини

19:44

Спека більше 40 градусів: де буде задуха, а які регіони накриє дощем

19:34

Росія хотіла вбити гендиректора Rheinmetall: розкрито змову

19:19

Чи F-16 справді вже в Україні: що означають слова Блінкена про літаки - експерт

19:08

Графік вимкнення світла на 12 липня: у які години будуть жорсткі обмеження

19:04

Що буде якщо не пройти медкомісію у військкоматі: юристи назвали всі загрози

Максим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФМаксим Розумний: Гаряча фаза війни в Україні може тривати 1-2 роки, вступ до НАТО - ключ до переговорів з РФ
18:37

Осколок влетів у спину: що відомо про лікаря у закривавленій формі з ОхматдитуФото

18:28

Понад 400 тисяч мін та інше - у ВМС розповіли про стан акваторії Чорного моря

18:10

Засіб із 2 інгредієнтів відмиє будь-яке деко - залишиться тільки бруд прибрати

18:10

Як вдалося завдати ударів по Києву 8 липня?Погляд

Реклама
18:02

У Молдові в ДТП потрапив автобус, який прямував у Київ - деталі

17:54

Росія погрожує "військовою відповіддю" США після відправки Томагавків до Німеччини

17:46

Для європейців є тільки мирний план Зеленського: Боррель зробив заяву

17:32

Коли правильно користуватися дезодорантом: відповідь ученого здивувала

17:30

Як врятуватися від спеки: цінні поради від лікарки, які збережуть здоров’яВідео

17:26

"Шокований ударом по Охматдиту" - льотчик РФ передав Україні секретні документи

17:11

Мобілізація жінок: чи штрафуватимуть громадянок, які не стали на військовий облік

17:09

Поки побратими гинуть, депутати Порошенка виїхали до Європи - військовий

17:04

Ситуація зі світлом покращиться з кінця липня: експерт назвав умову

16:53

У Білому домі дали дивну відповідь, виправдовуючи заборону ЗСУ бити вглиб Росії

16:31

Духовка буде сяяти: лайфхак з водою, який допоможе відмити весь бруд

Реклама
16:27

Меттью Макконахі здивував фанатів моторошно розпухлим обличчям: що трапилося

16:23

Тімур Мірошниченко розповів про усиновлену доньку: "У нас була мета - допомогти"

16:22

Ракетний удар РФ по Україні 8 липня: рятувальники назвали кількість загиблих і поранених

15:58

Цифри у квитанціях скачуть гігантськими стрибками: як в Україні подорожчала комуналка

15:56

Кілометрові черги у ЦНАПах: що буде, якщо військовозобов'язані не оновлять дані вчасно

15:50

Умєров пояснив "плюси" ударів зброєю США углиб Росії: озвучено умову перемоги

15:16

Молодість збережеться на роки: якою водою потрібно вмитися 12 липня - прикмети

15:14

Як прати тюль у машинці щоб не прасувати: порада від вмілої господиніВідео

15:11

Помер разом зі своїм другом: у США виявили тіло зірки серіалу "Альф"

15:05

Коли в Україні послабиться спека: синоптикиня назвала дату

14:46

Лідери ЄС готують відповідь на візит Віктора Орбана до Росії - Financial Times

14:10

Що робити, якщо полиняли речі: як упоратися з популярною проблемою?

14:06

Чому не можна казати "натовп людей": про яку помилку мало хто здогадуєтьсяВідео

13:50

Як виростити абрикос із кісточки - садівник поділився найпростішим способом

13:34

"Наша принцеса": Євген Кот уперше показав новонароджену доньку

13:14

Україну накрила африканська спека в +40: синоптик сказала, коли чекати прохолоди

13:07

Ракета РФ зруйнувала квартиру батька відомої української акторки: вона показала фото

12:53

У Раді хочуть скасувати перехід на літній і зимовий час: що сталося

12:29

Швейцарія планує відмовитися проводити Євробачення-2025 - причина

12:29

"Набридло жити в дурдомі": популярний російський співак покинув РФ

Реклама
12:20

Ціни на продукти в Україні різко виростуть: стала відома причинаВідео

12:17

Частина українців можуть отримати до 3 тисяч грн: кому належить допомога

12:07

Через спеку в Україні змінюються графіки вимкнення світла: що відомо

12:02

Гороскоп на завтра 12 липня: Тельцям не час для поспіху, Ракам - розчарування

11:42

F-16 і Patriot вже в дорозі: Кулеба розкрив нові деталі допомоги Україні

11:41

"Дітовбивці" - посольство РФ у США "прикрасили" величезним надписом

11:36

"Встромив ніж у ногу": з'явилися моторошні деталі другого шлюбу путіністки Валерії

11:13

Оновлення даних у ТЦК: що в українців перевіряють насамперед

11:04

Київ відмовився від літаків Gripen: у Швеції назвали причину

11:03

Нова база США в Польщі готова до застосування - для чого вона

^
Мобілізація в Україні
Як тепер потрібно проходити ВЛКНа одну довідку менше: що треба знати під час оновлення даних в ТЦКМіноборони запустило додаток "Резерв+" для військовозобов'язаних: як він працює
Новини України
Новини КиєваПенсії в УкраїніКурс валютМобілізаціяТарифиПолітикаТелеграм новини України
Сад та город
Що вигідно вирощувати на городі в УкраїніЯка помилка під час поливу рослин може їх вбитиДачники розкрили секрет захисту від шкідників - потрібна 1 річ
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024
Рецепти
НапоїСвяткове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десерти
Синоптик
Магнітна буряПрогноз погоди
Лайфхаки и хитрости
Кімнатні рослиниУсе про салоПрибиранняАвтоПрання
Мода та краса
Модні помилкиНовини модиПоради від Андре ТанаЖіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюр
Цікаве
Спорт з Анітою ЛуценкоУкраїнська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикмети
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження подругиЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження, кумЗ днем народження сина
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти