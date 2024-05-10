УкрРус
Читати російською
  1. Новини
  3. Україна

Справжнє диво: у Білопіллі ікона зупинила уламок ворожого снаряду

Ангеліна Підвисоцька
10 травня 2024, 20:30
131
Російські окупанти постійно обстрілюють Білопілля та інші райони Сумської області різною зброєю.
обстрел Белополья
У Білопіллі ікона зупинила уламок снаряду / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область з різних видів озброєння. Під постійним обстрілом перебуває і Білопілля. Нещодавно у місті під час ворожих ударів відбулося справжнє диво. Відео опублікував мер Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook.

9 травня ворог обстріляв Білопілля з "Градів". Осколки російських снарядів розлітались у всі боки, пробиваючи все на своєму шляху.

Один з них пробив стіну, залишивши у ній дірку. Але тут сталося диво - осколок зупинила ікона, які стояла біля стіни.

відео дня

"Ікона зупинила уламок від Граду. Дива іноді трапляються", - написав Юрій Зарко.

Дивіться відео з уламком біля ікони:

обстрел Белополья
У Білопіллі ікона зупинила уламок снаряду / фото: скріншот

Можлива атака РФ на Суми - останні новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

Інші новини:

Якщо ви помітили помилку, виділіть необхідний текст і натисніть Ctrl + Enter, щоб повідомити про це редакції.

Наші стандарти: Редакційна політика сайту Главред

війна в Україні Сумська область вторгнення Росії новини Сумської області
Реклама

Головне за день

Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

19:15 Україна
Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

18:48 Синоптик
Росіяни "шалено" тиснуть на позиції ЗСУ: Павлюк оцінив ризик втрати Часового Яру

Росіяни "шалено" тиснуть на позиції ЗСУ: Павлюк оцінив ризик втрати Часового Яру

17:51 Україна
Всі головні новини

Популярне

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій 16659

За кілька тижнів ворог буде в Дніпрі і Харкові - полковник про жахливий сценарій

Дівчата, я скучив : стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну 7958

"Дівчата, я скучив": стало відомо про плани Олега Винника повернутися в Україну

Кілька важливих неприємних фактів для України 6486

Кілька важливих неприємних фактів для України

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі 5235

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

Останні новини

20:46

Пенсії в Україні: кому в Україні їх перерахують влітку "заднім числом"

20:30

Справжнє диво: у Білопіллі ікона зупинила уламок ворожого снарядуВідео

20:18

"Путін може втратити зв'язок із реальністю": Жирохов про ризик ядерного удару по Україні

20:06

"У черепі є план": Публіцист спрогнозував, чи наважиться Путін використати ядерну зброю

20:01

Причина неочевидна: ось чому насправді люди завжди заходять до літака зліва

РФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – ЖироховРФ і Білорусь можуть напасти на Сувалкський коридор, НАТО відреагує лише через 10 днів – Жирохов
19:57

Чи блефує Путін, погрожуючи вдарити ядерною зброєюПогляд

19:34

Як знищити всі яйця колорадського жука: професор із США назвав найкращий метод

19:15

Ситуація ускладнена, схоже на імітацію: ЦПД розповів про наступ росіян на Харківщині

19:05

Податок на нерухомість 2024 - як платити і скільки за кожен "квадрат"

Реклама
18:48

Литимуть дощі і будуть заморозки: у яких областях буде найхолодніше

18:46

В Києві відбувся передпоказ документального проєкту "Спротив"

18:42

Зуби будуть перламутрово білі: стоматолог назвав найкращий час для чищення зубів

18:33

У Києві відбулася прем'єра фільму про Розстріляне Відродження, що виходить у широкий прокат

18:10

За Аллу горою: Максим Галкін перейшов на українську мову і відреагував на слова Гордона

17:58

"Вдарить в голову" моментально: чим не можна закушувати горілку - золоте правилоВідео

17:51

Росіяни "шалено" тиснуть на позиції ЗСУ: Павлюк оцінив ризик втрати Часового Яру

17:37

Ядерні загрози Путіна: експерт дав прогноз про катастрофічні наслідки для РФ

17:03

Росіяни рвуть і метають: онук Пугачової вийшов на зв'язок і повідомив радісну новину

17:00

"Техніка РФ може заїжджати на Харківщину": в ОВА сказали про "небезпеку" для Харкова

16:56

Як правильно зробити настоянку з малини: що зробити, щоб солодкість розлилася по всьому тілу

Реклама
16:51

Путін зрозумів, що може програти війну, тому погрожує "ядеркою" – Олександр СотникВідео

16:46

"Служба - це обов'язок": посол сказав, чи повертатиме Польща силоміць українців

16:37

Всього за 5 секунд потрібно знайти метелика: загадка для тих, у кого "орлиний зір"

16:18

В кожному саду живе майже 15 000 слимаків: експерт розповів, як їх позбутисьВідео

16:07

Війська РФ атакували кордон під Харковом: Reuters - про плани Путіна

15:58

Чоловік перетворив тьмяну траву на пишний газон за 4 тижні: він назвав 5 простих кроків

15:55

Скоро настане критична фаза війни: ЗСУ готують бригади для захисту Києва - генерал

15:34

"Смертельна позиція": українки alyona alyona і Jerry Heil шокували заявою перед фіналом Євробачення

15:33

Чому у Польщі осінь в грудні, а весна починається не 1 березня - просте поясненняВідео

15:31

Харківщина під масованими ударами РФ: в ОВА описали ситуацію

15:15

У Кіностудії імені Олександра Довженка новий гендиректор

15:04

У Калузькій області пролунали потужні вибухи на НПЗ: джерело розкрило спецоперацію ГУР

15:00

Потепління накриває Україну: синоптик сказала, де будуть дощі

15:00

Наступ на Харків: Путін здатний кинути понад 110 тис. військових - експерт

14:58

Зеленський підтвердив, що РФ почала наступ на Харківщині

14:21

4 найкращі способи, як позбутися мурах на городі: вони обходитимуть грядки десятою дорогою

14:07

Фінал Євробачення 2024: Україну різко опустили в рейтингу - що сталося

14:04

Скалка випаде сама без голки і болю: бабуся поділилась перевіреним методомВідео

13:46

Війська РФ намагаються закріплюватися в 6 населених пунктах на Харківщині - DeepState

13:41

Показав приклад: Монатік попався ТЦК і поліції - деталі

Реклама
13:32

На Харківщині була спроба прориву оборони ЗСУ: масово евакуюють людей

13:08

Врятувала себе і колег: як Софія Ротару прорвала кордон у Чечні - деталі

13:02

Пара вночі почула дивні звуки з духовки: те, що було всередині вразило всіх

12:59

"Може статися непомітно": у Фінляндії назвали головний шлях до миру в Україні

12:28

Що відбувається на кордоні та чи є загроза Харкову: Синєгубов зробив заяву

12:24

Як правильно – "згодна" чи "згідна": чому українці часто плутають ці словаВідео

12:19

Драма: чому король Чарльз не зустрічатиметься з Гаррі

12:15

Бойкот почався: Наташу Корольову жорстко попустили в Кремлі - причина скандалу

12:08

Кримінальний авторитет із Броварів кинувся на копів зі зброєю: його затрималиВідео

12:01

"Це недобра новина - німецька міністерка про звільнення Кубракова"

^
Пасха 2024
Великдень 2024 в Україні: дати для православних і католиківЧому Україна перейшла на новий календар, але Пасха - у травні: як визначається датаВеликдень 2024: що можна і не можна класти у кошик до церквиЯке сьогодні святоВеликий піст 2024Китайський Новий рік 2024Церковний календар на 2024 рікЩо має бути на столі на Великдень: список страв і традиції
Новини України
Новини КиєваТарифиПолітикаТелеграм новини УкраїниПенсії в УкраїніКурс валютМобілізація
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп на тижденьАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайський гороскоп на завтраМісячний календар 2024Гороскоп Таро
Привітання
З днем народження дочкиЗ днем нарождення жінціЗ днем народження чоловіковіЗ днем народження синаЗ днем народження подругиЗ днем народження, кум
Рецепти
Святкове менюЗакускиСалатиПрості стравиЛегкі десертиНапої
Цікаве
Українська мова з АвраменкомУсе про шоу-бізнесГоловоломкиТести по картинціОптичні ілюзіїНародні прикметиСпорт з Анітою Луценко
Лайфхаки
Сад та городУсе про салоПрибиранняАвтоПранняКімнатні рослини
Війна з Росією
Контрнаступ ЗСУБавовна в РосіїКримРозпад РосіїБої за АвдіївкуВійськова допомогаКарта повітряних тривогРосія проти НАТО
Персони
Володимир Зеленський новостиВолодимир Путін новиниКирило Буданов новиниВалерій Залужний новиниРоман Світан новини
Мода та краса
Жіночі стрижкиФарбування волоссяГарний манікюрМодні помилкиНовини модиПоради від Андре Тана
Синоптик
Прогноз погодиМагнітна буря
© 2002-2024, GLAVRED.INFO. ВСІ ПРАВА ЗАХИЩЕНІ. Передрук, копіювання або відтворення інформації, яка містить посилання на агентство УНІАН, в будь-якій формi суворо забороняється. Використання матеріалів «Главред» дозволяється за умови посилання на «Главред». для інтернет-видань обов’язковим є пряме, відкрите для пошукових систем, гіперпосилання в першому абзаці на конкретний матеріал. Матеріали з плашками «Реклама», «Новини компаній», «Актуально», «Погляд», «Офіційно» публікуються на комерційних або партнерських засадах. Точки зору, виражені в матеріалах в рубриці "Погляди", не завжди збігаються з думкою редакції.
Про насРедакційна політикаПравила користування сайтомПолітика конфіденційностіРедакціяРеклама на сайтіМи в соцмережахАрхів
Ми використовуемо cookies
Прийняти