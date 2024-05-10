Справжнє диво: у Білопіллі ікона зупинила уламок ворожого снаряду

Російські окупанти постійно обстрілюють Білопілля та інші райони Сумської області різною зброєю.

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У Білопіллі ікона зупинила уламок снаряду / Колаж: Главред, фото: скріншот із відео

Російські окупанти щодня обстрілюють Сумську область з різних видів озброєння. Під постійним обстрілом перебуває і Білопілля. Нещодавно у місті під час ворожих ударів відбулося справжнє диво. Відео опублікував мер Білопілля Юрій Зарко на своїй сторінці у Facebook.

9 травня ворог обстріляв Білопілля з "Градів". Осколки російських снарядів розлітались у всі боки, пробиваючи все на своєму шляху.

Один з них пробив стіну, залишивши у ній дірку. Але тут сталося диво - осколок зупинила ікона, які стояла біля стіни.

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"Ікона зупинила уламок від Граду. Дива іноді трапляються", - написав Юрій Зарко.

Дивіться відео з уламком біля ікони:

У Білопіллі ікона зупинила уламок снаряду / фото: скріншот

Можлива атака РФ на Суми - останні новини

Командувач Сухопутних військ ЗСУ генерал-лейтенант Олександр Павлюк заявив, що російські окупанти мають план захоплення Харкова або Сум. Однак невідомо, чи здатен ворог реалізувати ці плани наявними в нього силами.

Заступник начальника Головного управління розвідки Міноборони України Вадим Скібіцький заявив в інтерв'ю виданню The Economist, що країна-агресор Росія готується до наступу в районі Харківської та Сумської областей. Терміни цього наступу залежать від стійкості української оборони на Донбасі.

Представник ГУР припускає, що основний удар Росії розпочнеться "наприкінці травня або на початку червня".

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