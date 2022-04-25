Мільярдер Ілон Маск купив популярну соцмережу

Ілон Маск купив Twitter / Reuters

Мільярдер і засновник SpaceX Ілон Маск уклав угоду з купівлі Twitter Inc. Придбав соціальну мережу за 44 млрд доларів, передає Reuters.

Обговорення угоди протягом тижня здавалося невизначеним, але процес прискорився після того, як Маск зацікавив акціонерів фінансовими деталями своєї пропозиції.

"Свобода слова є основою функціонуючої демократії, а Twitter - це цифрова Міська площа, на якій обговорюються питання, життєво важливі для майбутнього людства", - заявив Маск.

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