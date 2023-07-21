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"Можемо загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська": Міноборони пригрозило РФ

Альона Вороніна
21 липня 2023, 23:38 оновлено 21 липня, 23:41
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Спроможності ВМС не обмежуються системами типу "Нептун". Українські військові мають силу відігнати Чорноморський флот від Криму.
Украинский корабль, Владимир Гаврилов
Україна може загнати російський флот до Туапсе і Новоросійська/ колаж: Главред, фото: Facebook ВМС ЗСУ, скрін

У Міністерстві оборони України заявили, що у них є достатньо сил і засобів, щоб відігнати Чорноморський флот країни-агресорки Росії від окупованого Криму і загнати російські кораблі до Туапсе і Новоросійська.

Відповідну заяву зробив заступник міністра оборони України Володимир Гаврилов. Таким чином він прокоментував заяву українського оборонного відомства про те, що з 21 липня усі судна, які будуть прямувати у порти в Росії або на окупованих територіях, Україна розглядатиме як перевізників вантажів воєнного призначення з усіма відповідними ризиками.

Він наголосив, що зараз Україна має більші військові спроможності на морі, ніж мала на початку повномасштабного вторгнення РФ, і додав, що ці спроможності будуть ще більшими.

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"І ці спроможності дозволять нам виконати ту амбіцію, про яку ще в минулому році говорив: "Загнати весь цей чорноморський флот ближче туди до Туапсе, Новоросійська і не давати їм рухатися в зоні Криму", – зазначив Гаврилов.

При цьому він наголосив, що можливості українських ВМС не обмежуються лише системами типу "Нептун", є ще інші системи.

"Ми набагато сильніші в цьому питанні, ніж були рік тому. І просуваємося в цьому напрямку ще далі. Чим довше війна буде затягуватися, тим менше шансів для російського чорноморського флоту вижити в найближчій перспективі. Суто через технологічні рішення, які у нас будуть закривати цю тему. Тому хай думають, хай розраховують. Якщо хтось сумнівається – хай чекають", – наголосив заступник міністра оборони України.

РФ погрожує судноплавству в Чорному морі

Нагадаємо, 17 липня країна-агресорка Росія вийшла з зернової угоди в односторонньому порядку. 19 липня стало відомо, що РФ погрожує всім суднам, які будуть направлятися в порти України з 20 липня. У Росії заявили, що з 00:00 20 липня розглядатимуть усі судна, які будуть слідувати в чорноморські порти України, як потенційних перевізників вантажів військового призначення.

Після цього Міноборони України відповіло на погрози РФ топити кораблі. В українському оборонному відомстві заявили про дзеркальну відповідь. З 00:00 21 липня Україна вважатиме усі кораблі, що прямуватимуть в російські порти та порти на окупованих територіях, такими, що перевозять воєнні вантажі.

Нагадаємо, італійський військовий експерт Томас Тейнер зазначав: Путін боїться, що понад 100 винищувачів НАТО атакують Чорноморський флот РФ, а таке може статися, якщо РФ атакує судно НАТО. На думку Тейнера, Росія не наважиться здійснити свою погрозу та безпосередньо атакувати іноземні торгові судна в Чорному морі. РФ розраховує, що судна не будуть рухатися в українські порти уже через саму загрозу застосування сили з боку країни-окупанта.

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